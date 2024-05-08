Эксперт назвала популярное направление для летнего отдыха

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий Елена Шелехова рекомендует россиянам отправиться летом в Беларусь, а именно в Минск и Нарочь. По ее словам, поездка получится довольно бюджетной, а с въездом не возникнет никаких проблем.

«Советую перед поездкой на природу провести пару дней в Минске. Там вы полюбуетесь на соседство сталинского ампира с изящными костелами и католическими церквями, а еще попробуете самые вкусные драники, клецки и другие вариации блюд из картошки. Летом обязательно возьмите прохладительный сбитень», — подчеркнула эксперт в беседе с «СЭ».

Однако особое внимание специалист рекомендует обратить на национальный парк «Нарочанский» с хвойными лесами, живописным озером, санаториями и домами отдыха. Там можно не только насладиться купанием в озере и прогулками, но и поправить здоровье, пройти курс массажей и даже устроить спа-тур.

«Из Москвы в Минск можно долететь на самолете (без пересадок и всего за полтора часа), доехать на поезде за 8-11 часов, воспользоваться скоростной «Ласточкой» (6,5 часа в пути) или рейсовым автобусом (около 8,5 часа)», — объяснила Шелехова.

Как отметила эксперт, стоимость поездки на неделю обойдется туристам недорого — от 60 000 рублей на двоих, не считая питания и развлечений.