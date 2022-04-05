Вся правда о горохе: польза и вред

Горох по содержанию белка легко может сравниться с мясом

Сегодня из него готовят супы, добавляют к гарниру и в салаты. Расскажем, какую пользу приносит горох для организма человека и как его правильно хранить.

Горох является древнейшим растением, он был популярен даже в каменном веке. В Древней Греции горох был главной едой простых людей. А уже спустя 100 лет европейцы считали его деликатесом, из него готовили блюда на королевский стол. В нашей стране зеленый горошек был завезен только в XVIII веке. И очень быстро получил распространение как самостоятельный гарнир. Сейчас наша страна является одним из лидеров по производству сортового гороха. Но экспорт также есть из Франции, США, Германии, Австралии, Великобритании и Канады.

Горох бывает нескольких сортов: сахарные лопаточные и десертные, а еще лущильные. Десертные сахарные считаются самыми сочными. Лопаточные употребляют в недозрелом виде, из них варят супы. Из лущильных сортов едят только зеленый горошек в свежем виде или после обработки (консервирование, сушка или быстрая заморозка).

Виды гороха. Яндекс.Дзен

Химический состав и пищевая ценность

Калорийность свежего зеленого гороха составляет 81 ккал, а у гороха в виде крупы — 298 ккал. Пищевая ценность на 100 г свежего гороха: белки — 5,0 г, жиры — 0,2 г, углеводы — 8,3 г. Пищевая ценность на 100 г гороха (крупа): белки — 20,5 г, жиры — 2 г, углеводы — 49,5 г.

По содержанию белка данный продукт легко может сравниться с мясом. А большое количество углеводов делает его отличным энергетиком.

Какими витаминами богат горох:

ретинол (витамин А) — обеспечивает быструю регенерацию тканей, помогает работе гормональной системы и оказывает положительное влияние на состояние кожи;

?-каротин (провитамин А) — способствует укреплению костной системы и зубной эмали, улучшает зрение;

аскорбиновая кислота (витамин С) — укрепляет иммунитет человека, оказывает благотворное влияние на нервную систему и защитные функции тканей от действия свободных радикалов;

витамины группы В (пиридоксин, тиамин, рибофлавин, фолацин) — благодаря этим витаминам улучшаются обменные процессы, происходит замедление старения клеток.

Состав гороха. MyShared

В горохе обширный коктейль очень редких микроэлементов: йод, фтор, цинк, селен, марганец, никель, кобальт, медь, молибден, железо, хром, кремний, ванадий, титан, олово, цирконий, алюминий, стронций. Это способствует снабжению организма энергией, человек легче переносит физические нагрузки, активную мозговую работу.

Также польза есть и в стручках гороха. Они являются источником хлорофилла, витаминов группы Н, Е, РР. В составе много макроэлементов: кальций, калий, магний, натрий, фосфор, хлор и сера.

Польза гороха

Горох как в свежем, так и в виде крупы обладает мочегонным, желчегонным и послабляющим действием, тем самым способствуя выведению лишней жидкости. Поэтому он рекомендован людям с заболеваниями печени, почек, сердца и тем, кто страдает гипертонией. Калий помогает в работе сердечной мышцы, совместно с магнием и кальцием удерживает артериальное давление в пределах нормы.

Регулярное употребление помогает нормализовать обмен жиров и уменьшает накопление жира в печени. Из-за замедленного всасывания в кишечнике препятствует образованию в крови вредного холестерина. А низкий гликемический индекс (у свежего горошка — 50 единиц, у сухого — 25) нормализует уровень глюкозы в крови. Из-за содержания инозита является отличным противосклеротическим и липотропным веществом.

Горох выводит из организма человека свободные радикалы, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний.

Из-за низкой калорийности рекомендован тем, кто страдает ожирением и людям, сидящим на диете.

Пара горошин до еды избавит от изжоги.

Вред гороха

Горох содержит пурины (вещества, которые повышают содержание мочевой кислоты и накапливают соли этой кислоты (ураты) в суставах), поэтому не рекомендован для регулярного употребления пожилым людям и больным подагрой.

С осторожностью стоит добавлять в рацион питания тем, у кого есть острые нефриты и активные фазы обострения болезней ЖКТ, например холецистит, тромбофлебит или язва.

Данный продукт вызывает вздутие (из-за достаточно большой концентрации сахаров и грубых волокон), поэтому нельзя употреблять беременным и в период лактации, в сочетании с большим размером матки может повысить внутрибрюшное давление.

Как выбрать и хранить горох

Роспотребнадзор составил общие правила выбора гороха вне зависимости от сорта или обработки:

Горошины должны быть твердыми, одинакового размера. Сама поверхность должна быть гладкой, исключение составляют мозговые сорта.

Необходимо при покупке рассмотреть окрас, качественный проект имеет однотонный цвет, без пятен, повреждений, налета и загрязнений. Смесь из гороха выбирайте без инородных частиц, без признаков присутствия влаги и конденсата.

Способ хранения зависит от вида гороха. Сухой горох нельзя хранить в холодильнике, а вот зеленый строго должен находиться в холодильнике или в морозильной камере.

Что приготовить из гороха?

Гороховый суп-пюре

Гороховый суп-пюре. gastronom.ru

Ингредиенты:

Горох — 450 г

Вода — 1 л

Копченое мясо или птица — 250 г

Соль, перец по вкусу

Чеснок — 1 зуб.

Бекон — 3 шт.

Зелень — 1 пучок

Оливковое масло — 150 мл

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Как готовить:

1. Предварительно замочите горох до мягкого состояния.

2. Переложите его в кастрюлю, залейте прохладной водой и поставьте на сильный огонь.

3. Нарежьте копченое мясо или птицу и добавьте в кастрюлю.

4. В сковороду налейте оливковое масло. Нарежьте лук мелко и обжарьте до золотистого цвета.

5. Морковь и картофель нарежьте кубиками и добавьте к луку, потушите 5 минут. Затем добавьте нарубленную зелень.

6. Зажарку отправьте в кастрюлю, затем посолите и поперчите по вкусу. Измельчите чеснок и добавьте в суп.

7. Пропустите суп через блендер до однородной консистенции.

8. Обжарьте бекон на сухой сковороде.

9. Разлейте суп по тарелкам и украсьте его беконом.

Гороховая каша

Гороховая каша. gastronom.ru

Ингредиенты:

Горох — 500 г

Вода — 450 мл

Оливковое масло — 20 мл

Соль по вкусу

Как готовить: