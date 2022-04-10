Как достичь нормы в показаниях на тромбоциты? Советы врача

Повышение или понижение тромбоцитов в крови — частая проблема. С данным недугом могут столкнуться как дети, так и пожилые. Что делать, рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич .

Тромбоциты — это мелкие плоские клетки (даже меньше эритроцитов и лейкоцитов), которые циркулируются в крови. В среднем тромбоцит живет примерно одну неделю. Они принимают участие в формировании сгустков крови и чинят поврежденные сосуды. Процесс адгезии выглядит так: при повреждении тромбоциты крепятся к поврежденному участку и распространяются по всей поверхности с целью остановки кровотечения. Одновременно с этим внутри тромбоцитов поступают химические сигналы, что называется секрецией. Так привлекаются другие тромбоциты к месту повреждения, для слипания и формирования тромбоцитарной пробки. Зачастую пробки достаточно для остановки кровотечения. Но при большом повреждении и другие протеины привлекаются и работают на поверхности тромбоцитов для формирования и укрепления сгустков крови.

При нарушении функции тромбоцитов, когда тромбоциты работают неправильно, появляются синяки и кровотечения. Пробка не формируется и кровотечение продолжается по времени дольше необходимого.

Тромбоциты. invitro.ru

Повышение тромбоцитов

При слишком большом количестве тромбоцитов появляется риск слипания их без причины. Сгустки, которые возникают просто так, затрудняют кровоток. Большую проблему приносит тромб, который становится слишком большим, попадает в более мелкий сосуд. Таким образом, может произойти полная остановка движения крови на конкретном участке кровеносной системы. Это имеет название — тромбоэмболия. Например, если этот сосуд будет находиться в мозгу, то возможен инсульт, в сердце — инфаркт. Тромбоэмболия может произойти в любом из органов человека: в легких, почках, печени, селезенке и спинном мозге. Если часть органа лишилась крови, то он практически сразу же отмирает. Последствия: инвалидность или смерть.

Как проверить свой уровень тромбоцитов?

Обычно повышенные тромбоциты не имеют симптомов. Редко может быть: постоянная головная боль, головокружение, онемение, боли в груди, тошнота в районе живота, постоянные синяки на коже, кровотечения из носа и десен, продолжительная менструация, появление крови в моче и кале.

Чтобы определить свой уровень тромбоцитов, нужно сдать общий анализ крови. Направление можно получить у терапевта.

Нормальный уровень тромбоцитов

Количество кровяных пластинок измеряется в тысячах на 1 микролитр крови. Нормой является 200-400 тысяч Ед/мкл. У женщин во время менструации и беременности уровень может быть снижен, это считается нормой. У мужчин и женщин нормальный уровень тромбоцитов одинаковый. У новорожденного ребенка тромбоциты могут быть повышены до 490 тысяч Ед/мкл. Дети уже к первому году жизни — не выше 400, но не ниже 180 тысяч Ед/мкл. Нормальным уровнем считается от 1 года до 6 лет: 160-390 тысяч Ед/мкл. От 7-12 лет: не выше 380, не ниже 160 тысяч Ед/мкл, у подростков — от 160 до 360 Ед/мкл.

Причины повышения тромбоцитов

Не всегда можно установить истинную причину повышения. Если установили, что костный мозг вырабатывает много тромбоцитов без причины, это относят к первичной (эссенциальной) тромбоцитемии. Если же причину нашли, то это реактивный тромбоцитоз (вторичная тромбоцитемия). Этот вариант более распространенный.

Причины повышенных тромбоцитов. Комсомольская правда

Основными причинами возникновения тромбоцитопении являются:

наследственная предрасположенность;

аутоиммунные заболевания;

гематологические заболевания;

прием некоторых медицинских препаратов;

химиотерапия;

В12-дефицитная анемия;

осложнения после простудных заболеваний;

инфекционный мононуклеоз;

радиационное излучение;

алкоголизм;

инфекции или воспалительные процессы (воспаления ЖКТ, туберкулез, ревматоидный артрит, саркоидоз);

хирургическая операция по удалению селезенки;

онкологические заболевания легких, ЖКТ, груди, яичников, клеток лимфатической системы.

Есть случаи, когда количество данных кровяных телец временно увеличивается и быстро приходит в норму. Это бывает из-за острой инфекции, воспаления, при большой физической нагрузке, при восстановлении после сильной кровопотери, при активном употреблении алкоголя или недостатка витамина В12 и фолиевой кислоты.

Лечение

В первую очередь необходимо обратиться к врачу-гематологу. Сдать общий анализ крови (несколько раз, чтобы проверить, что это не временное повышение), анализ на уровень железа, маркеры воспалений и рака, пройти осмотр у специалиста. Врач установит причину тромбоцитоза. Иногда может назначаться биопсия костного мозга.

Лечение будет состоять из приема препарата для разжижения крови или снижения уровня проблемных телец. Причем лекарства должны приниматься пожизненно.

Если тромбоцитоз привел к инсульту, то необходима экстренная процедура диализа. В лечение будут входить препараты, которые будут купировать основную болезнь, вызвавшую повышение уровня тромбоцитов.

Кардиолог советует сократить, а лучше и вовсе отказаться от употребления простых углеводов (сладкое, хлеб, выпечка), а также от большого количества сахара. Необходимо полностью отказаться от алкоголя. При приеме антикоагулянтов лекарства, которые разжижают кровь, не стоит есть продукты с высоким содержанием витамина K (зеленый чай, печень и овощи зеленого цвета). Так как они полностью убивают действие данных препаратов и могут привести к серьезным последствиям.

Для снижения уровня тромбоцитов в крови необходимо употреблять продукты с высоким содержанием магния, аскорбиновой и яблочной кислоты. Также стоит добавить в рацион продукты, разжижающие кровь: чеснок, морепродукты, облепиха, клюква, брусника, черника, помидоры, льняное и оливковое масло, миндаль, гречка.

Рекомендуется есть больше овощей, фруктов, зелени, растительных масел и бобовых. Можно употреблять травяные настои, отвары из лечебных трав.

Как выглядят тромбоциты. medportal.ru

Профилактика рецидивов тромбоцитопении

Для этого необходимо:

избегайте травм и повреждений кожных покровов, внутренних органов;

откажитесь от травматических видов спорта и больших физических нагрузок;

откажитесь от приема нестероидных препаратов и аспирина, провоцирующих появление кровотечений.

Проходите регулярные медицинские обследования.

Низкий уровень тромбоцитов

При критически низком уровне тромбоцитов может открыться внутреннее кровотечение (маточное, легочное, почечное, ЖКТ). При этом человек может чувствовать себя хорошо и не знать, что у него кровотечение. Это может привести к кровоизлиянию в мозг.

Причины понижения

Постоянный прием лекарственных препаратов может быть причиной низкого уровня тромбоцитов. Таких как антиагреганты. К другим причинам относятся:

бактериальные и вирусные инфекции, анемия, спленомегалия, сердечная недостаточность, цирроз печени, гепатит, поражения костного мозга, заболевания щитовидной железы, врожденные тромбоцитопении.

Как повысить тромбоциты

Главными рекомендациями здесь являются советы по питанию, такие же, как и для людей с повышенными тромбоцитами. Придерживайтесь здорового образа жизни, откажитесь от курения, алкоголя. Ешьте зеленые яблоки, сельдерей, болгарский перец, морковь, печень, рыбу, арахис, капусту, мясо, зелень, бананы.

Также врач может выписать специальные препараты. Не покупайте лекарства самостоятельно, обязательно проконсультируйтесь со специалистами.