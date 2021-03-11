Рассказываем про один из самых уникальных продуктов питания

Брокколи известна еще со времен Древнего Рима, но настоящее признание она получила лишь в XX веке. Этот вид капусты (среди них пекинская, савойская, кольраби, брюссельская, белокочанная, цветная и др.) является однолетней культурой, которая славится своими полезными свойствами. Если у белокочанной капусты в пищу употребляют листья, то у брокколи едят соцветия.

Многие путают цветную капусту и брокколи. Их главное отличие — это цвет. Брокколи дает больший урожай, а также менее прихотлива. По своему химическому составу брокколи обгоняет белого сородича — обилие витаминов и минералов делает ее более полезной.

Что содержится в брокколи

Капуста брокколи содержит огромное количество важных витаминов и минералов. Например, в 100 г находится столько же кальция, как и в стакане молока.

Витамины и минералы Кол-во (на 100 г) % РДН* Витамин С 89,2 мг 99% Витамин К 102 мкг 85% Витамин В9 (фолиевая к-та) 63 мкг 16% Витамин В5 0,57 мг 11% Бор 185 мкг 264% Кремний 78 мг 260% Калий 316 мг 13% Марганец 210 мкг 11% Йод 15 мкг 10%

* % от рекомендуемой дневной нормы.

Большое количество клетчатки в составе способно не только насытить организм, но и очистить кишечник, восстановить нормальное пищеварение, избавить от запоров. В брокколи она представлена в виде растворимых и нерастворимых волокон:

— нерастворимые — это грубые растительные волокна, которые не поддаются воздействию желудочного сока. Они быстро набухают, заполняя тем самым желудок, подавляя чувство голода. Работают по принципу щетки, проходя по ЖКТ, убирают остатки пищи и жира, не давая накапливаться холестерину;

— растворимые — не разбухают, перевариваются под действием желудочного сока, насыщают организм энергией и питательными веществами.

5 фактов о пользе брокколи

1. Женщинам полезно есть капусту, так как витамин С способствует поддержанию красоты волос, кожи и ногтей, а минералы помогают организму в период ПМС. Витамин В9 помогает правильному формированию плода во время беременности.

2. Для мужчин важен калий, особенно во время активных физически нагрузок. А еще брокколи способна предупредить развитие рака простаты и улучшить потенцию.

3. Гипоаллергенность — можно есть во время грудного вскармливания и в качестве первого прикорма у младенцев.

4. Низкая энергетическая ценность и большое содержание клетчатки способствуют похудению.

5. В медицине брокколи считается одним из самых ценных продуктов. Она помогает при следующих проблемах:

— сахарный диабет — вещество сульфорафан способно снизить уровень глюкозы на 10%. Гликемический индекс брокколи всего 15 единиц;

— панкреатит — при этом заболевании необходимо соблюдать жесткую диету, также важно содержание хлорофилла и растительных белков. Но вводить брокколи нужно постепенно — от большого количества капусты могут появиться вздутие и колики;

— гастрит — назначается специальная диета, в которой полностью исключается белокочанная капуста, а брокколи вводится в рацион. Ее необходимо есть вареной и тушеной;

— подагра — низкое содержание пурина помогает выведению мочевой кислоты вместе с ее солями — основной причиной заболевания;

— нарушения ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) — из-за высокого содержания нерастворимых пищевых волокон брокколи способствует улучшению перистальтики и моторики желудка, избавляет от запоров;

— проблемы с печенью — капуста способна препятствовать образованию жира в печени и развитию рака.

Опасности и похудение

У любого продукта питания есть противопоказания. Но у брокколи их совсем немного. Это:

— повышенная кислотность желудка;

— непереносимость грубой клетчатки;

— при употреблении препаратов для снижения свертываемости крови;

— при гипотиреозе — заболевании щитовидной железы.

В 100 г брокколи содержится около 30 ккал, 3 г белков, 4-5 г углеводов, а жиры отсутствуют. Врачи говорят о том, что можно смело есть 200 г капусты каждый день, это способно предотвратить развитие многих заболеваний. Помните, что в результате термической обработки теряется часть полезных свойств. Но брокколи реально употреблять и в сыром виде (в отличие от цветной капусты).

В брокколи очень мало калорий и много нерастворимых волокон, поэтому она способствует быстрому насыщению, капусту можно есть в любое время суток (даже на ночь), не боясь поправиться. Это действительно один из самых эффективных продуктов питания для похудения.

При покупке нужно обратить внимание на цвет — он должен быть насыщенно зеленый или с небольшим фиолетовым оттенком, наличие желтого говорит о том, что овощ перезрел. Еще важна упругость соцветий и корешка — чем они тверже, тем лучше. Капусту лучше хранить в холодильнике в течение нескольких дней или заморозить — так брокколи не будет терять свои свойства до полугода.