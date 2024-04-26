В России зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

В России зарегистрировали первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева — МНН сенипрутуг. Об этом сообщил Минздрав РФ в своем Telegram-канале.

Препарат разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно с отечественной биотехнологической компанией Biocad.

По результатам клинических испытаний сенипрутуг показал высокий профиль эффективности и безопасности. Он останавливает развитие заболевания без снижения активности иммунной системы организма, сообщает ведомство.

Болезнь Бехтерева — это хронический тип артрита, когда антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Происходит поражением суставов скелета, возникают боль и скованность, которые способны привести к ограничениям в его подвижности.