Как убрать живот мужчине? Мнение экспертов

Именно эта зона у мужчин в силу физиологических особенностей чаще всего является проблемной. Небольшой выпирающий живот может присутствовать даже при спортивной, рельефной фигуре в целом. О том, как от него можно избавиться, мы узнали у экспертов — сертифицированного массажиста и косметолога Анны Волошиной и тренера сети фитнес-студий SMSTRETCHING Ивана Фомина.

Почему у мужчин на животе появляется жир

Появление живота у мужчин может быть связано с несколькими факторами. Среди самых распространенных из них:

· нарушение обмена веществ;

нарушение обмена веществ; · избыточная масса тела;

избыточная масса тела; · вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем;

вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем; · нарушения нормального уровня гормонов — например, высокие показатели гормона стресса кортизола;

нарушения нормального уровня гормонов — например, высокие показатели гормона стресса кортизола; · неправильная осанка;

неправильная осанка; · малоподвижный и сидячий образ жизни и другие.

Кроме того, чем мужчина старше, тем сложнее ему поддерживать пресс рельефным и плоским, но при желании и упорной работе над собой этого вполне реально добиться в любом возрасте.

Типы животов у мужчин: как диагностировать ожирение у мужчин

Анна Волошина объясняет, что у мужчин, живот формируется по другому типу, нежели у женщин. Жир находится под мышцами, обволакивая внутренние органы, а не под кожей. Разделять типы животов правильнее в зависимости от комплекции самого мужчины. При «сухом» спортивном теле в целом наличие живота, говорит скорее о проблемах в грудном и поясничном отделе. Зачастую это связано, с неправильной осанкой и/или сидячим образом жизни. В данном случае поход к грамотному массажисту и гимнастика способна решить этот вопрос. В случае «общей полноты» первое, что необходимо разобрать, — это питание и наличие либо отсутствие физических нагрузок, также употребление слабоалкогольных напитков. Зачастую в этой ситуации есть несколько проблем. Соответственно, и их решение требует комплексного систематического подхода.

Жир на животе.

Как убрать живот с помощью питания

В первую очередь изменить рацион и режим питания советует и Иван Фомин. Тренер рассказывает, что если продолжать есть как раньше и только лишь добавить тренировки, то результат будет заметен совсем не скоро. Потраченная во время тренировок энергия моментально будет восполнена поступившими калориями, и образующийся мышечный рельеф так и не будет виден под жировым слоем.

Поэтому первое, что нужно сделать, — создать дефицит калорий в ежедневном рационе. Проще говоря, количество энергии, потребляемой за день, должно быть меньше, чем объем затраченной. Добавьте в рацион больше белковых, клетчатки и сложных углеводов, таких как рис, макароны, гречка, овсянка. А вот быстрые углеводы, сладкое, мучное, молочку лучше свести к минимуму. Тогда после очередного приема пищи вы будете дольше испытывать сытость, а энергии, полученной от углеводов, хватит, чтобы сделать полноценную тренировку.

Какие упражнения помогут убрать жир на животе

Для достижения быстрого и, главное, красивого результата Иван Фомин рекомендует совместить два вида тренировок: кардио (бег, занятия на степпере или эллипсе, велосипед и другие), а также функциональную фулбади тренировку.

Кардиотренировка должна длиться от 20 до 40 минут в умеренном темпе, чтобы пульс был в диапазоне от 120 до 150 ударов в минуту. Пульсовая зона у каждого индивидуальна, но она будет примерно в этих значениях. Важно не делать прием пищи за час — полтора часа до тренировки.

Тренировка фулбади задействует все группы мышц, что позволяет потратить большее количество энергии за время тренинга. Длительность тренировочной сессии — 40—60 минут. Этого вполне достаточно для проработки всего тела.

В программу тренировок могут входить следующие упражнения:

— Приседания: включают самую большую группу мышц — ноги. В классическом варианте выполняются с прямой спиной, ноги на ширине плеч. Сперва отводим таз назад, затем сгибаем ноги в коленях до параллели с полом и следим, чтобы они не выходили за носки.

— Сгибания на бицепс с жимом гантелей — включит в работу ваши руки и плечевой пояс. Упражнение можно выполнять стоя или сидя. Руки с гантелями опущены вдоль корпуса, из этого положения поочередно и плавно выполняем сгибания рук к груди.

— Скручивания — помогут развить контроль над мышцами брюшного пресса. Лежа на полу со слегка согнутыми ногами, на вдохе плавно поднимите верхнюю часть корпуса за счет мышц пресса. При этом держите поясницу плотно прижатой к полу и не напрягайте шею.

— Трастер — присед с жимом гантелей от груди. Одно из самых энергозатратных упражнений, так как у вас одновременно работает практически все мышцы, а особенно ноги, плечи и пресс. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки с гантелями вдоль корпуса. Сделайте присед, а на подъеме переместите гантели к плечам и поднимите вверх над головой.

Трастер.

- Берпи — хорошо поднимает пульс и ускоряет процесс жиросжигания. Сядьте на корточки и упритесь руками перед собой, из этого положения сделайте прыжок или шаг назад в планку. Тем же способом вернитесь обратно, а затем — выпрыгните вверх с поднятыми над головой руками.

Берпи.

— Отжимания — можно делать как с колен, так и с носков, в зависимости от подготовки. Они включат ваши грудные и плечи в работу. Кисти должны находиться строго под плечами. Из этого положения сгибайте руки в локтях так, чтобы они были направлены слегка назад. Коснитесь грудью пола и вернитесь в исходное положение.

— «Лодочка» — вариант, если вы занимаетесь дома. Лежа на животе, вытяните руки вперед. Одновременно отрывайте от пола руки и ноги, слегка прогибаясь в пояснице и вытягивая мышцы пресса.

«Лодочка».

— Верхняя тяга в тренажере — если тренируетесь в зале. Сядьте на скамью, зафиксируйте ноги в упорах, держите корпус прямо. Возьмитесь за рукоятку тренажера средним хватом. На вдохе за счет мышц спины тяните рукоятку к ключицам.

Верхняя тяга в тренажере.

Количество подходов в каждом упражнении — 3 или 4, вес и количество повторений определяется индивидуально в зависимости от физической подготовки.

Можно ли убрать живот массажем?

Часто после похудения кожа на животе обвисает, и формируется некрасивый «жировой фартук». Не допустить его появления поможет курс массажа — аппаратного или ручного, который выводит лишнюю жидкость, способствует более быстрому уменьшению жировой прослойки и подтягивает кожу. Однако важно понимать, что это лишь один из элементов комплексного подхода. Без изменения образа жизни выраженного результата достичь не получиться. А вот если соединить правильное питание, тренировки и массаж, то эффект не заставит себя ждать, и через месяц живот заметно уменьшится.