Как накачать красивые ягодицы дома. Советы профессионального спортсмена
Пандемия внесла свои коррективы во все области нашей жизни. Профессиональный спорт начал ощущать на себе последствия вируса COVID-19 одним из самых первых: закрылись все спортивные площадки, федеральные спортивные базы, отменились учебно-тренировочные сборы и спортсменов отправили на изоляцию. Каждому необходимо было выстроить свой тренировочный процесс так, чтобы не потерять физическую форму. Любое упражнение этого периода должно было нести максимальную пользу и эффективность. Сегодня я поделюсь с вами блоком упражнений на ягодицы, который поддерживал мою личную форму во время самоизоляции.
Мышцы ягодиц
Ягодицы состоят из:
- большой ягодичной мышцы,
- средней ягодичной мышцы,
- малой ягодичной мышцы.
Функции ягодиц представляют собой совокупность возможностей этих трех мышц. Если нагрузка во время упражнений не затрагивает все ягодичные мышцы, то и результат будет далек от желаемого. Следовательно, комплекс упражнений должен быть направлен на каждую мышцу таза.
Для тренировки вам понадобятся:
- коврик для занятий спортом
- фитнес-резинка
Важно!
Делайте сразу 3-4 подхода одного упражнения по 20 повторений и только потом переходите к следующему.
Отдых между подходами одного упражнения: 15 секунд.
Отдых между разными упражнениями: 30 секунд.
Разведение согнутых ног лежа
Займите положение лежа на спине. Спортивную резинку наденьте на обе ноги в область над коленями. Ноги согните в коленях. Разводите колени к полу, растягивая резинку.
Не поднимайте таз и не отрывайте стопы от пола. Все движения делайте плавно, без рывков — так мышцы лучше прокачиваются.
В этом упражнении основную функцию выполняет малая ягодичная мышца. Второстепенную работу выполняют приводящие мышцы бедер.
Разведение ног лежа на боку
Теперь спустите резинку в область щиколоток и повернитесь на бок. Туловище опирается на руку, оказавшуюся у вас снизу. Рука согнута в локте. Верхняя рука обхватывает таз.
Медленно поднимаем верхнюю ногу до угла в 45 градусов. Так же медленно ее опускаем.
Делаем это упражнение на обе стороны. Если вы делаете блок из трех подходов, то в махах ногами у вас будет получаться по 60 движений левой и 60 движений правой ногой.
Основную работу здесь выполняют средняя ягодичная мышца и напрягатель широкой фасции бедра.
Сгибание и выпрямление ног на боку
Для этого упражнения снимите фитнес-резинку и отложите в сторону. Лежа на боку, согните верхнюю ногу до прямого угла относительно корпуса. Выпрямляйте ногу так, чтобы она оказалась прямой в положении 45 градусов относительно пола.
Здесь главное — все делать медленно, чувствовать, как прокачивается каждое мышечное волокно.
Основная нагрузка идет на среднюю ягодичную мышцу, напрягатель фасции и квадратную мышцу бедра. Блок намеренно построен так, чтобы поочередно максимально загрузить каждую область ягодиц.
Присед с отведением
Здесь вам снова понадобится резинка.
В положении стоя наденьте эспандер на голеностопы. Ноги должны стоять на ширине плеч.
Приседайте медленно, до прямого угла в коленях. При выпрямлении отведите правую ногу в сторону, чтобы почувствовать натяжение резины. Повторите присед и теперь отведите левую ногу при разгибании.
В подходах у вас должно получиться по 10 отведений на каждую ногу.
Основную функцию здесь будет выполнять большая и в меньшей степени малая ягодичные мышцы.
Ходьба в приседе
Знаю, к этому упражнению вы уже изрядно устанете. Уверяю вас, оно последнее в этом специальном блоке.
Для его выполнения вам нужно зафиксировать тело в положении полуприседа. Руки на поясе или перед вами.
Фитнес-резинку переместите в область бедер над коленями.
В этом положении двигаемся боком, делая по 5 шагов сначала в одну, затем в обратную сторону.
Один подход должен включать в себя 20 шагов в каждую сторону.
Это комплексное упражнение, которое заставляет работать каждую мышцу ног. Здесь нагружаются все три ягодичные мышцы.
Вот вы и стали значительно ближе на пути к подтянутым и упругим формам. Комплекс следует повторять два раза в неделю. Если со временем вам начнет казаться, что эффект от упражнений ослабевает, можете усложнить процесс, надев утяжелители.
После первых двух таких тренировок вам обязательно пригодится гайд по восстановлению, который я уже составила для вас.
Будьте профессионалами спорта и любителями своего организма!
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