Как накачать красивые ягодицы дома. Советы профессионального спортсмена

Упражнения с резинкой для упругости ягодиц в домашних условиях. Этот комплекс поможет вам округлить и подтянуть ягодицы.

Пандемия внесла свои коррективы во все области нашей жизни. Профессиональный спорт начал ощущать на себе последствия вируса COVID-19 одним из самых первых: закрылись все спортивные площадки, федеральные спортивные базы, отменились учебно-тренировочные сборы и спортсменов отправили на изоляцию. Каждому необходимо было выстроить свой тренировочный процесс так, чтобы не потерять физическую форму. Любое упражнение этого периода должно было нести максимальную пользу и эффективность. Сегодня я поделюсь с вами блоком упражнений на ягодицы, который поддерживал мою личную форму во время самоизоляции.

Спринтерша. Фото Екатерина Зыкова

Мышцы ягодиц

Ягодицы состоят из:

большой ягодичной мышцы,

средней ягодичной мышцы,

малой ягодичной мышцы.

Функции мышц.

Функции ягодиц представляют собой совокупность возможностей этих трех мышц. Если нагрузка во время упражнений не затрагивает все ягодичные мышцы, то и результат будет далек от желаемого. Следовательно, комплекс упражнений должен быть направлен на каждую мышцу таза.

Для тренировки вам понадобятся:

коврик для занятий спортом

фитнес-резинка

Важно!

Делайте сразу 3-4 подхода одного упражнения по 20 повторений и только потом переходите к следующему.

Отдых между подходами одного упражнения: 15 секунд.

Отдых между разными упражнениями: 30 секунд.

Разведение согнутых ног лежа

Займите положение лежа на спине. Спортивную резинку наденьте на обе ноги в область над коленями. Ноги согните в коленях. Разводите колени к полу, растягивая резинку.

Не поднимайте таз и не отрывайте стопы от пола. Все движения делайте плавно, без рывков — так мышцы лучше прокачиваются.

Упражнения на ягодицы.

Упражнения на ягодицы.

В этом упражнении основную функцию выполняет малая ягодичная мышца. Второстепенную работу выполняют приводящие мышцы бедер.

Разведение ног лежа на боку

Теперь спустите резинку в область щиколоток и повернитесь на бок. Туловище опирается на руку, оказавшуюся у вас снизу. Рука согнута в локте. Верхняя рука обхватывает таз.

Медленно поднимаем верхнюю ногу до угла в 45 градусов. Так же медленно ее опускаем.

Упражнения на ягодицы.

Упражнения на ягодицы.

Делаем это упражнение на обе стороны. Если вы делаете блок из трех подходов, то в махах ногами у вас будет получаться по 60 движений левой и 60 движений правой ногой.

Основную работу здесь выполняют средняя ягодичная мышца и напрягатель широкой фасции бедра.

Сгибание и выпрямление ног на боку

Для этого упражнения снимите фитнес-резинку и отложите в сторону. Лежа на боку, согните верхнюю ногу до прямого угла относительно корпуса. Выпрямляйте ногу так, чтобы она оказалась прямой в положении 45 градусов относительно пола.

Упражнения на ягодицы.

Упражнения на ягодицы.

Здесь главное — все делать медленно, чувствовать, как прокачивается каждое мышечное волокно.

Основная нагрузка идет на среднюю ягодичную мышцу, напрягатель фасции и квадратную мышцу бедра. Блок намеренно построен так, чтобы поочередно максимально загрузить каждую область ягодиц.

Присед с отведением

Здесь вам снова понадобится резинка.

Упражнения на ягодицы.

Упражнения на ягодицы.

В положении стоя наденьте эспандер на голеностопы. Ноги должны стоять на ширине плеч.

Приседайте медленно, до прямого угла в коленях. При выпрямлении отведите правую ногу в сторону, чтобы почувствовать натяжение резины. Повторите присед и теперь отведите левую ногу при разгибании.

В подходах у вас должно получиться по 10 отведений на каждую ногу.

Основную функцию здесь будет выполнять большая и в меньшей степени малая ягодичные мышцы.

Ходьба в приседе

Знаю, к этому упражнению вы уже изрядно устанете. Уверяю вас, оно последнее в этом специальном блоке.

Для его выполнения вам нужно зафиксировать тело в положении полуприседа. Руки на поясе или перед вами.

Фитнес-резинку переместите в область бедер над коленями.

В этом положении двигаемся боком, делая по 5 шагов сначала в одну, затем в обратную сторону.

Один подход должен включать в себя 20 шагов в каждую сторону.

Упражнения на ягодицы.

Упражнения на ягодицы.

Упражнения на ягодицы.

Это комплексное упражнение, которое заставляет работать каждую мышцу ног. Здесь нагружаются все три ягодичные мышцы.

Вот вы и стали значительно ближе на пути к подтянутым и упругим формам. Комплекс следует повторять два раза в неделю. Если со временем вам начнет казаться, что эффект от упражнений ослабевает, можете усложнить процесс, надев утяжелители.

После первых двух таких тренировок вам обязательно пригодится гайд по восстановлению, который я уже составила для вас.

Будьте профессионалами спорта и любителями своего организма!