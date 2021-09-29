Восстановление после тренировки в домашних условиях

Пять действенных способов помочь своему организму после физической нагрузки от члена сборной команды России по легкой атлетике.

Если спорт и фитнес постепенно входят в жизнь современного человека на

постоянной основе, то восстановлению после физических нагрузок люди не привыкли уделять внимание. Темп современной жизни не всегда позволяет выделить время для восстановления вне дома: баня, массаж. Но что же делать, если мышцы болят, а организм сигнализирует об усталости? Сегодня разберем пять способов восстановления в домашних условиях.

Контрастный душ

Очень простая на первый взгляд процедура чередования холодной и горячей воды, которая имеет массу положительного влияния на организм.

Контрастный душ:

— улучшает кровообращение и микроциркуляцию;

— заставляет расширяться и сужаться сосуды, что приводит к активации биологических процессов восстановления;

— включает в работу нервную, эндокринную и иммунную системы;

— бонусом к процедуре идет эффект жиросжигания , о котором говорят все, кто принимает контрастный душ систематически.

Сотрудники академического медицинского центра Амстердама несколько месяцев наблюдали за 3000 добровольцев, которые ежедневно принимали контрастный душ. И выяснили, что добровольцы, которые практиковали принятие контрастного душа сразу после тренировок, перестали чувствовать усталость после зала и забыли о том, что такое крепатура.

Чтобы получить максимальную пользу и ощутить эффект, следует начинать процедуру с теплого душа, затем переключиться на прохладную воду. Постепенно повышать температуру воды до ощутимо горячей и понижать до холодной. Время воздействия каждой из температур — 30 секунд. После процедуры вы почувствуете легкость во всем теле. Не рекомендуется делать контрастный душ сразу после тренировки, лучшее время для его принятия — утро следующего дня после занятий спортом.

Растяжка после тренировки

Здесь впору вспомнить поговорку «Клин клином вышибает». И это действительно работает так. Если углубиться в физиологию, то боль в мышцах после нагрузки связана с накоплением молочной кислоты (лактата) и продуктов ее распада.

Лактат образует застои в мышцах, и человек чувствует скованность после физической нагрузки. Из этого следует, что нужно помочь организму как можно скорее избавиться от лактата, и сделать это отлично поможет растяжка.

Упражнения на гибкость, так же как и первый способ, запускают процессы кровообращения и микроциркуляции, но при этом заставляют мышцы двигаться, растягиваться, а значит, имеют более глубокий эффект.

Выполняя комплекс упражнений на растяжку в качестве завершающего этапа тренировки, вы восстанавливаете кровяное давление и снижаете частоту сердечных сокращений. Если проводить растяжку до физической нагрузки, уменьшение плотности мышечной ткани может повлиять на силовые показатели во время выполнения упражнений. Кроме того, растянутые мышцы, подвергающиеся сдавливающей нагрузке, более подвержены спазму.

Комплекс стретчинга в домашних условиях можно посмотреть здесь .

Уделите время растяжке вечером, после работы. Также упражнения на гибкость можно включать в конце самой тренировки, так вы минимизируете процесс застоя уже выделившейся молочной кислоты.

Растяжка после тренировки. Фото Kamaji Ogino: Pexels

Восстанавливающее питание после тренировки

Для кого-то может показаться странным, что именно питание играет большую роль в быстром восстановлении организма.

После любой тренировки — кардио, силовой или прыжковой — открывается так называемое «углеводное окно» . В этот промежуток времени ваш организм активно усваивает всю проделанную вами работу в спортзале, и ему необходим «строительный материал» для возведения красивого и здорового тела. Этим строительным материалом в течение ~90 минут после тренировки должны стать сложные углеводы. Это не те углеводы, которые содержатся в тортах и пирожных, и даже не те, что включают в себя фрукты. Сложные углеводы — это орехи, бобовые, хлеб и макароны из цельных сортов пшеницы, картофель и зелень.

Вовремя усвоенные углеводы никогда не станут причиной набора веса, напротив, ваш организм будет понимать, что после тяжелой работы идет восполнение резервов, и не будет накапливать впрок.

Восстанавливающий массаж

Да, без него никуда. К тому же это почти всегда приятное занятие. Но здесь мы рассмотрим массаж в его «неклассическом» проявлении.

Массажные мячи и миофасциальные роллеры прочно вошли в мир профессионального спорта и уже были оценены любителями. Мячи очень хорошо воздействуют на триггерные точки мышц и позволяют проработать их микроспазмы и зажимы. Роллеры выполняют аналогичную роль, но на более больших участках тела: спине, задней и передней поверхности бедра.

Приборы для самомассажа.

Техника самомассажа:

Устанавливаем мяч или ролл на жесткую поверхность — пол или стену.

Прислоняемся к массажеру той областью, которую нам нужно проработать.

С помощью веса собственного тела выполняем плавные медленные движения в той зоне, где ощущается скованность и боль.

Направление может быть как вдоль, так и поперек мышечного волокна. Прорабатывать стоит только мягкие ткани, избегая области суставов и костей.

Продолжительность такого массажа должна составлять около минуты для каждой области до ослабления болевого ощущения.

Сила воздействия на массажер регулируется самим спортсменом, что позволяет осуществлять работу как поверхностно, так и более глубоко.

Восстановление водно-солевого баланса

Если о пользе воды и поддержании ее баланса сказано уже много, то о балансе солей большинство любителей спорта не задумывается. Так уж случилось, что соль признали белым ядом и о ее вреде мы знаем больше, чем о пользе.

К чему же может привести нарушение водно-солевого баланса?

К ухудшению памяти и мыслительных функций, затруднению концентрации внимания.

К замедлению обмена веществ.

Дефицит соли может привести к депрессиям, нервным и психическим заболеваниям, нарушениям пищеварения и сердечно-сосудистой деятельности, спазмам гладкой мускулатуры, остеопорозу, анорексии.

Если человек теряет около 20% жидкости и не восстанавливает водный баланс поступлением воды в организм, то возможен летальный исход.

Но при физической нагрузке мы теряем не только запасы воды, но и жизненно важные запасы солей. В профессиональном спорте давно используются напитки, восполняющие электролитный и солевой баланс организма, — изотоники . Не найдется такого спортсмена, который не употребляет изотоник во время тренировки. Любители порой тренируются как настоящие профессионалы, но зачастую забывают о профессиональном восстановлении.

Если все, что касается спортивного питания, для вас чуждо, а солевой баланс восполнить необходимо, то для вас есть простое решение: до и после тренировки старайтесь употреблять пищу, приправленную чуть большим количеством соли, чем вы привыкли. Это не заменит специализированный продукт, но позволит не привести к дефициту соли в организме.

Будьте профессионалами спорта и любителями своего организма!

Валерия Андреева