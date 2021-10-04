Что будет, если заниматься с гантелями каждый день. Советы специалистов

Гантели — это наиболее доступный снаряд для работы со свободными весами, и многие люди в первую очередь стараются пробовать работать с ними в тренажерном зале или приобрести их для своих домашних тренировок. Благодаря им можно увеличить нагрузку почти на все мышцы тела, а также в некоторых упражнениях они являются хорошей альтернативой штанге. Сегодня разбираем, какие упражнения есть с гантелями и как они помогут укрепить тело.

Гантели

До того как появился привычный каждому термин «гантель» и сам их вид, спортсмены в Древней Греции (примерно в пятом веке до нашей эры) использовали устройства, которые они называли «гальтерес», для подъема тяжестей. Это были переносные утяжелители для укрепления своих мышц и оборудование для прыжков в длину.

Также несколько тысяч лет назад в Индии для подъема тяжестей использовалось устройство, похожее на булаву. Гантели, близкие к современному виду, появились в Англии в 15-16-м веке.

«Гантели» Древней Греции.

Виды гантелей

В современном мире гантели бывают разных размеров, форм, веса и материалов. Спортсмен может купить гантели по отдельности, комплектом или с регулируемым весом. При выборе гантелей всегда учитывайте, где они будут храниться, ваши индивидуальные тренировочные цели и уровень подготовки.

Есть четыре основных типа гантелей:

— регулируемые;

— фиксированного веса;

— студийные;

— разборные.

Современные регулируемые гантели.

Регулируемые и разборные

Такие гантели позволяют спортсмену изменять количество поднимаемого веса. Есть два основных типа регулируемых гантелей: гантели с грифом и современные регулируемые.

Современный регулируемый тип позволяет человеку регулировать вес, нажимая и фиксируя больший или меньший вес на штанге, без необходимости вручную добавлять или снимать весовые пластины. Они подойдут тем людям, у которых мало места для хранения, но которые хотят использовать различные веса во время тренировок.

Набор разборных гантелей обычно состоит из небольшого грифа и блинов разного веса. Такие гантели занимают немного места и позволяют разнообразить набор упражнений.

Гантели с фиксированным весом

Такой вид - один из самых популярных, и он обеспечивает постоянный вес при нагрузке. Их можно покупать по отдельности (допустим, только одну гантель), парами или как часть большого набора. Сами наборы бывают разных материалов и форм. Наборы фиксированных грузов обычно требуют много места для хранения, в отличие от регулируемых, поэтому их часто используют в фитнес-залах.

Они удобны в домашних условиях, если человек работает всегда с фиксированным весом, и ему не нужно большое разнообразие весов.

Набор гантелей с фиксированным весом.

Студийные гантели

Такие снаряды обычно бывают более легкие и имеют специфическое покрытие, например, из неопрена или резины. Это позволяет сделать их более универсальными для различных упражнений и самих пользователей. Также такое покрытие увеличивает сопротивление скольжению в кистях.

Такие гантели можно использовать для силовых тренировок, но обычно эти снаряды имеют меньший диапазон разнообразных весов, а сами производители рекомендуют их чаще для кардиотренировок или скоростных упражнений с весами. Также они обычно имеют более низкую цену и могут быть полезны начинающим спортсменам.

Резиновые гантели.

Тренировки с гантелями

Упражнения для начинающих

Если вы начинающий спортсмен, проконсультируйтесь со специалистами на наличие у вас противопоказаний для работы с гантелями или с другими утяжелителями. Если их нет, то обязательно проводите разминку перед тренировкой для всех мускулов, связок и сухожилий, чтобы снизить риск травм.

На первых этапах делайте приведенные ниже упражнения, чтобы развивать базовые и большие группы мышц для укрепления всего тела и общего здоровья. Используйте гантели с небольшим весом, чтобы с комфортом выполнять 10-15 повторений. Тренеры журнала Coach из Великобритании рекомендуют упражнения, описанные ниже.

Сгибание рук на бицепс

Это базовое упражнение на большие грудные мышцы и бицепс. В исходной позиции держите гантели перед бедрами ладонями наружу. Медленно согните руку и поднимите гантели к груди. Задержите на 1-2 секунды и затем опустите руки.

Локти должны быть прижатыми к телу (например к бокам). Если они будут отрываться от туловища, то вес с гантелей переносится с бицепса на плечи. Каждый спортсмен может менять положение рук, для того чтобы по-разному воздействовать на головку бицепса, некоторые тренеры рекомендуют начинающим использовать супинированный хват, когда ладони смотрят вверх.

Выпады с гантелями

Это отличное упражнение на укрепление мышц ног, кора и ягодиц. Найдите удобное и просторное место. Встаньте прямо и держите гантели по бокам. Сделайте широкий шаг вперед и опустите тело, пока оба колена не будут согнуты под углом 90°. После оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение.

Работа с большой группой мышц ног важна для увеличения силы, роста мускулов и сжигания большого количества калорий и похудения. Упражнения со штангой могут быть небезопасными и пугающими для начинающих спортсменов. Поэтому упражнения с гантелями — отличная альтернатива. Это упражнение добавит нагрузку на ягодицы, икроножные мышцы и мышцы живота.

Тяга гантелей в наклоне

Это упражнение для развития почти всех мышц верхней части спины, в том числе трапециевидной и подостной. Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Согните немного ноги в коленях и наклонитесь как на рисунке ниже. Удерживайте шею на одной линии с позвоночником. Гантели должны находиться в прямых руках, вытянутых вертикально вниз.

Медленно и аккуратно поднимите руки с гантелями к груди, стараясь свести плечи за спиной. Это упражнение — отличный способ обеспечить равномерное развитие обеих сторон верхней части спины. Однако, здесь важно держать тело в правильном положении, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на поясничный отдел.

Тяга гантелей в наклоне.

Упражнение на икроножные мышцы

Икроножные мышцы достаточно сложно проработать во время тренировки, поэтому добавьте это упражнение в свой распорядок. Этот мускул особенно важен для бегунов, так как получает большую нагрузку во время бега.

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч или чуть уже. Руки опущены вниз и держат гантели. Поднимитесь на носки ног, оторвите пятки от пола и вернитесь в исходное положение. Спортсмен может варьировать нагрузку на разные части икроножной мышцы, сгибая колени во время подъема или выполняя упражнение с приподнятой платформы, например с невысокой ступени или бордюра, чтобы пятки могли опускаться ниже уровня пальцев ног.

Упражнение на икроножные мышцы.

Упражнения для продвинутых спортсменов

Т-отжимания

Это упражнение для полной и тщательной нагрузки туловища и укрепления верхней части тела и мышц кора. Т-образное отжимание усиливает и без того значительную пользу обычных отжиманий и увеличивает нагрузку на весь корпус.

Возьмите две гантели (в этом виде отлично подходят шестиугольные, так как они дают возможность для устойчивого положения). Примите положение как при отжиманиях, ноги на ширине плеч, снаряд держите в каждой руке прямо под плечами.

Выполните отжимание — и после того как вы оттолкнетесь, поднимите одну гантель от земли и поворачивайте туловище, вытягиваю руку с гантелей вверх. Сделайте паузу в верхнем положении на 0,5-1 секунды, медленно опускайте руку вниз и сделайте еще одно отжимание.

Шаги с гантелями

Это упражнение для развития плечевого пояса и особенно для трапециевидных и ромбовидных мышц. Сядьте на твердый стул или встаньте на ровную поверхность и поставьте ноги на ширине плеч.

Руки держите внизу с гантелями. Поднимите, подняв плечи вверх, оставляя при этом руки прямыми. Сделайте паузу в верхнем положении на 1--2 секунды, и вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 8-15 раз.

Румынская становая тяга на одной ноге

Это упражнение тренирует каждую ногу по очереди и помогает укрепить задние ножные мускулы. Отлично прорабатываются ягодицы, квадрицепсы, низ спины. Занятия на одной ноге также позволяют работать над любым дисбалансом силы, который может быть у спортсмена. Например, у многих людей есть доминирующие (толчковые) ноги (правая или левая). Сильный дисбаланс может приводить к травмам.

Найдите удобное просторное место и встаньте ровно. Используйте гантель с гораздо меньшим весом, чем тот, который вы используете при становой тяге двумя ногами. Наклонитесь вперед, поднимите одну ногу сзади над землей для уравновешивания и опускайте гантель к полу. Остановите наклон в тот момент, когда почувствуете растяжение подколенного сухожилия стоящей ноги. После аккуратно вернитесь в исходное положение.

Рывок с гантелей

Это упражнение для всего тела. В нём работают ягодичные мышцы, ноги, пресс, квадрицепсы, плечи, мышцы кора. Для того чтобы получить максимальный эффект от него, необходимо соблюдать безупречную технику и не переусердствовать с весом.

Рывок гантелей.

Встаньте ровно, возьмите гантель комфортного для вас веса в одну руку. Присядьте и коснитесь пола гантелью между ступнями. Затем начинайте движение бёдрами вверх, чтобы встать и одновременно поднять снаряд. Как только гантель будет на уровне груди, аккуратно разверните запястье и толкайте груз над головой, пока рука полностью не вытянется.

На первых этапах выполняйте упражнение аккуратно и медленно, импульс, создаваемый вашими ногами и бедрами, должен быть плавным продолжением движения для гантели. Если при выполнении вам приходится напрягать мышцы руки, для того чтобы поднять на вес над головой, проверьте свою технику и/или используйте более легкий вес.