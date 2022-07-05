5 полезных рецептов смузи для блендера

В летнюю жару смузи незаменимы. Расскажем, как приготовить 5 самых полезных вариантов.

Смузи прост в приготовлении, прекрасно бодрит и освежает в жару. Благодаря густой консистенции этот напиток весьма питателен и легко избавит от чувства голода, перекусов и желания подкрепиться чем-нибудь сладеньким.

Фруктовые и ягодные смузи, более калорийные, лучше оставить для завтрака или первой половины дня, овощными с добавлением зелени можно при желании заменить ужин. Калорийность у этих напитков невысокая, поэтому они отлично подходят для диетического питания. Основными ингредиентами являются фрукты, ягоды, овощи, зелень, злаки/семена (иногда пророщенные), которые помогают организму мягко вывести токсины и шлаки, насытить каждую клеточку витаминами, антиоксидантами, минералами, полезными жирами и кислотами, включая омега-3.

Перед тем как перейти к рецептам, остановимся на общих рекомендациях:

- Импровизируя и выбирая ингредиенты для будущего напитка, следите, чтобы фрукты и овощи были различной плотности, иначе смузи получится слишком густым или очень жидким.

- До нужной консистенции напиток доводят, разбавляя его водой, льдом, отварами трав или чаем, фруктовым или овощным соком, обычным молоком или кокосовым, миндальным, рисовым, кефиром или нежирным белым йогуртом.

- Фрукты и овощи, конечно, лучше свежие, но могут быть использованы и замороженные.

- Все овощи, фрукты, ягоды и зелень тщательно моем, бережно подсушиваем сухим полотенцем. Непременно удаляем грубую шкурку, очищаем, при необходимости извлекаем сердцевину, косточки и пр. У зелени используем только нежные и сочные листики без стеблей.

- Чтобы смузи принесли только пользу и удовольствие, убедитесь, что у вас нет аллергии ни на один из ингредиентов, отсутствует язва желудка, болезни ЖКТ, печени, почек или обострение каких бы то ни было заболеваний.

Смузи. Фото Global Look Press

Смузи из огурца, зелени и кефира

Это, наверное, самый простой, но определенно полезный вариант смузи. Для его приготовления вам понадобится стакан нежирного кефира, огурец и небольшой пучок зелени (петрушка и укроп). Режем очищенный огурец кубиками, мелко рубим зелень, засыпаем все в блендер и измельчаем до однообразного состояния. Заправляем охлажденным кефиром и наслаждаемся легким, освежающим и очищающим напитком, в котором всего 32 калории (БЖУ — 2/1/4).

Очищающий смузи

Следующий смузи категорично именуют «Очищающий», хотя помимо этого эффекта он в себе несет и целый витаминный заряд.

Берем пару яблок и огурцов, веточку сельдерея, 100 г шпината. Все измельчаем в блендере до однообразной массы. Добавляем 100 мл воды (можно минеральной с газом или без), две столовые ложки лимонного сока и одну чайную ложку меда. Еще примерно минуту перемешиваем в блендере.

Смузи на 29 калорий (БЖУ — 1/0/5) готов.

Арбузный смузи

Самая любимая и сочная летняя ягода, конечно, арбуз. Польза ее также неоценима для нашего здоровья и долголетия. Предложенный смузи содержит всего 26 калорий (БЖУ — 1/0/6)!

Вам потребуется 250 г мякоти арбуза, 100 г клубники, 50 г свеклы, которые нужно сначала измельчить ножом, а затем в блендере. Добившись единой массы, заливаем 50 мл воды и тщательно перемешиваем.

Смузи. Фото Global Look Press

Банановый смузи с авокадо

Этот смузи — кладезь полезных микроэлементов! Авокадо — один из самых полезных овощей. Его обожают не только вегетарианцы, но и каждый, кто следит за своим здоровьем и внешним видом. Авокадо изобилует важнейшими аминокислотами и энзимами. Банан, в свою очередь, содержит большое количество калия, магния и витамины группы В — сочетание, необходимое сердечной мышце для нормального функционирования.

Берем авокадо, банан, яблоко, лимон — режем кубиками. Измельчаем ножом пару веточек сельдерея, 100 г листьев салата, 60 г шпината, пару веточек петрушки, немного кинзы и кориандра. Все погружаем в блендер и измельчаем. Дожидаемся образования единой массы, вливаем 150 мл воды и взбиваем еще минуту.

Напиток несколько более питательный, чем предыдущие варианты, — 63 калории (БЖУ — 1/3/7), и отлично подойдет на завтрак.

Смузи из отвара крапивы

Основой данного напитка станет отвар замечательной целебной крапивы. Его лучше подготовить заранее: 25 г сухой крапивы заливается кипятком и настаивается около часа, затем процеживается и остается остывать.

Также за полчаса до приготовления смузи нужно залить одну чайную ложку семян чиа стаканом теплой воды.

Теперь приступаем к готовке. Нам потребуется полстакана вишни без косточек, яблоко, банан, 50 г клюквы, чуточку корицы и мускатного ореха. Фрукты мелко режем и все вместе засыпаем в блендер, измельчаем до образования единой массы. После чего вливаем отвар крапивы и воду с разбухшими семенами чиа, взбиваем. Через минуту долгожданный смузи, всего на 37 калорий (БЖУ — 1/0/14), готов.