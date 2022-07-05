5 полезных рецептов смузи для блендера
Смузи прост в приготовлении, прекрасно бодрит и освежает в жару. Благодаря густой консистенции этот напиток весьма питателен и легко избавит от чувства голода, перекусов и желания подкрепиться чем-нибудь сладеньким.
Фруктовые и ягодные смузи, более калорийные, лучше оставить для завтрака или первой половины дня, овощными с добавлением зелени можно при желании заменить ужин. Калорийность у этих напитков невысокая, поэтому они отлично подходят для диетического питания. Основными ингредиентами являются фрукты, ягоды, овощи, зелень, злаки/семена (иногда пророщенные), которые помогают организму мягко вывести токсины и шлаки, насытить каждую клеточку витаминами, антиоксидантами, минералами, полезными жирами и кислотами, включая омега-3.
Перед тем как перейти к рецептам, остановимся на общих рекомендациях:
- Импровизируя и выбирая ингредиенты для будущего напитка, следите, чтобы фрукты и овощи были различной плотности, иначе смузи получится слишком густым или очень жидким.
- До нужной консистенции напиток доводят, разбавляя его водой, льдом, отварами трав или чаем, фруктовым или овощным соком, обычным молоком или кокосовым, миндальным, рисовым, кефиром или нежирным белым йогуртом.
- Фрукты и овощи, конечно, лучше свежие, но могут быть использованы и замороженные.
- Все овощи, фрукты, ягоды и зелень тщательно моем, бережно подсушиваем сухим полотенцем. Непременно удаляем грубую шкурку, очищаем, при необходимости извлекаем сердцевину, косточки и пр. У зелени используем только нежные и сочные листики без стеблей.
- Чтобы смузи принесли только пользу и удовольствие, убедитесь, что у вас нет аллергии ни на один из ингредиентов, отсутствует язва желудка, болезни ЖКТ, печени, почек или обострение каких бы то ни было заболеваний.
Смузи из огурца, зелени и кефира
Это, наверное, самый простой, но определенно полезный вариант смузи. Для его приготовления вам понадобится стакан нежирного кефира, огурец и небольшой пучок зелени (петрушка и укроп). Режем очищенный огурец кубиками, мелко рубим зелень, засыпаем все в блендер и измельчаем до однообразного состояния. Заправляем охлажденным кефиром и наслаждаемся легким, освежающим и очищающим напитком, в котором всего 32 калории (БЖУ — 2/1/4).
Очищающий смузи
Следующий смузи категорично именуют «Очищающий», хотя помимо этого эффекта он в себе несет и целый витаминный заряд.
Берем пару яблок и огурцов, веточку сельдерея, 100 г шпината. Все измельчаем в блендере до однообразной массы. Добавляем 100 мл воды (можно минеральной с газом или без), две столовые ложки лимонного сока и одну чайную ложку меда. Еще примерно минуту перемешиваем в блендере.
Смузи на 29 калорий (БЖУ — 1/0/5) готов.
Арбузный смузи
Самая любимая и сочная летняя ягода, конечно, арбуз. Польза ее также неоценима для нашего здоровья и долголетия. Предложенный смузи содержит всего 26 калорий (БЖУ — 1/0/6)!
Вам потребуется 250 г мякоти арбуза, 100 г клубники, 50 г свеклы, которые нужно сначала измельчить ножом, а затем в блендере. Добившись единой массы, заливаем 50 мл воды и тщательно перемешиваем.
Банановый смузи с авокадо
Этот смузи — кладезь полезных микроэлементов! Авокадо — один из самых полезных овощей. Его обожают не только вегетарианцы, но и каждый, кто следит за своим здоровьем и внешним видом. Авокадо изобилует важнейшими аминокислотами и энзимами. Банан, в свою очередь, содержит большое количество калия, магния и витамины группы В — сочетание, необходимое сердечной мышце для нормального функционирования.
Берем авокадо, банан, яблоко, лимон — режем кубиками. Измельчаем ножом пару веточек сельдерея, 100 г листьев салата, 60 г шпината, пару веточек петрушки, немного кинзы и кориандра. Все погружаем в блендер и измельчаем. Дожидаемся образования единой массы, вливаем 150 мл воды и взбиваем еще минуту.
Напиток несколько более питательный, чем предыдущие варианты, — 63 калории (БЖУ — 1/3/7), и отлично подойдет на завтрак.
Смузи из отвара крапивы
Основой данного напитка станет отвар замечательной целебной крапивы. Его лучше подготовить заранее: 25 г сухой крапивы заливается кипятком и настаивается около часа, затем процеживается и остается остывать.
Также за полчаса до приготовления смузи нужно залить одну чайную ложку семян чиа стаканом теплой воды.
Теперь приступаем к готовке. Нам потребуется полстакана вишни без косточек, яблоко, банан, 50 г клюквы, чуточку корицы и мускатного ореха. Фрукты мелко режем и все вместе засыпаем в блендер, измельчаем до образования единой массы. После чего вливаем отвар крапивы и воду с разбухшими семенами чиа, взбиваем. Через минуту долгожданный смузи, всего на 37 калорий (БЖУ — 1/0/14), готов.