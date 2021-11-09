Очищение организма от токсинов: что такое детокс-программы и где их пройти?

Расскажем, как избавить организм от ядовитых веществ.

Человеческий организм подвержен заражению со всех сторон. Плохая экология, прием таблеток и вредные привычки становятся основной причиной загрязнения организма шлаками и токсинами. А это ядовитые вещества, которые накапливаются в межклеточной жидкости и наносят разрушающий эффект всему здоровью. Даже если вы придерживаетесь ЗОЖ, все равно не получится полностью избежать попадания токсинов в организм, потому что они есть и в воде, и в пище, и в косметике, и в бытовой химии. И несмотря на то, что человеческий организм самоочищающийся, он страдает от токсинов. И тут на помощь приходит детокс.

Токсины.

Что такое детокс?

Детокс — система очищения, уничтожения и обезвреживания токсических веществ разными методами: химическими, физическими и биологическими. И вы наверняка слышали о детоксе. Большинство звезд шоу-бизнеса постоянно рассказывают о том, как они очищаются и приводят себя в форму. Но важно понимать, что в первую очередь детокс — это не метод для похудения, а очистка стенок кишечника, выведение любых шлаков и токсинов, которые отравляют нас.

Каждый день вокруг нас.

Польза детокса

Из-за накопленных в организме токсинов страдают внутренние органы человека и иммунитет в целом. Частые простуды, высыпания на коже (дерматит или акне), выпадение волос, плохое состояние ногтей, а также обостряющиеся аллергические реакции, увеличение или, наоборот, уменьшение массы тела говорят о том, что у вас в организме много вредных веществ.

Помимо прочего, у людей может наблюдаться бессонница, но сонливость и вялость днем, раздражительность, нарушение функции желудочно-кишечного тракта и возникновение хронических заболеваний. И именно детокс-программы помогают избавиться от этих проблем благодаря правильному подходу к питанию.

После детокса полностью восстанавливается работа кишечника, стабилизируется пищеварительная система, активизируются важные биологические процессы, улучшается нормализация обмена веществ. Также человек преображается внешне, его кожа выглядит здоровой и молодой. А настроение становится лучше, повышается физическая активность.

Помимо этого:

— улучшается самочувствие;

— появляются жизненные силы;

— проходят депрессии и стрессы;

— нормализуется сон;

— нормализуется уровень глюкозы в крови;

— проходит гормональный дисбаланс;

— проходят боли в спине и суставах;

— уменьшаются аллергические реакции;

— снижается доза необходимых фармакологических препаратов, а иногда происходит и полный отказ от таблеток;

— снижается риск возникновения онкологических заболеваний;

— восстанавливается детородная функция и прочее.

Противопоказания

Однако самостоятельно дома делать детокс не рекомендуется. Его нужно проводить под чутким наблюдением специалистов. Детокс-программы нельзя проходить лицам младше 18 лет и старше 65, а также беременным и женщинам в период лактации. Если у вас острый период любого заболевания или вы недавно перенесли операцию, то тоже нельзя очищать организм. Дождитесь полного выздоровления.

Детокс запрещается тем, у кого имеются:

— заболевания крови;

— сахарный диабет;

— заболевания сердца и сосудов;

— хроническая болезнь почек;

— онкологические заболевания в острой форме или стадии ремиссии;

— туберкулез;

— ВИЧ или СПИД;

— венерические заболевания;

— дефицит массы тела;

— аутоиммунные заболевания;

— проблемы с щитовидной железой;

— язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;

— подагра и прочее.

Сейчас детокс-программы запрещаются и людям, которые сделали вакцинацию от COVID-19. Рекомендуется дождаться минимум 14 дней после прививки.

Какие процедуры входят в детокс-программы?

Детокс-программа — это не просто очищение организма за счет питания, это целый комплекс процедур. Рассказываем, какие они могут быть.

Физические упражнения. Они помогают избавляться от вредных веществ в тканях за счет потоотделения. Умеренные тренировки также укрепляют иммунитет и ускоряют метаболизм. Это может быть аквааэробика, плавание, фитнес, бег и прочее.

Массаж. И тут представлен большой выбор. Ведь это не только классические виды массажа, но также и гидромассаж, душ Шарко (лечение горизонтальными струями воды определенной температуры, которые подаются под давлением), лимфодренаж. Массаж не только приведет к активизации кровеносной и лимфатической систем, но также избавит от неврологических расстройств.

Иглоукалывание. Эта методика направлена на восстановление естественных сил организма и снятие болевых ощущений за счет воздействия иголок на рефлекторные точки.

Карбокситерапия. Современная технология для омоложения кожи методом инъекций чистого медицинского углекислого газа в различные части тела.

Оксигенотерапия (кислородная терапия). Это метод лечения с применением кислорода, который насыщает кровь и способствует ее очищению от попавших в нее токсинов.

Амплипульстерапия. Это метод локального воздействия переменным электрическим током. Такие процедуры вызывают приток крови к внутренним органам и устраняют застойные явления в тканях, нормализуя при этом метаболизм.

Применение адсорбентов. Прием препаратов для выведения вредных веществ. К ним относят активированный уголь, «Сорбекс» или «Мультисорб». При этом принимать их можно только после назначения врачей, так как имеются противопоказания.

Прием пробиотиков и пребиотиков. Необходимы для восстановления микрофлоры кишечника и улучшения пищеварения. Они также обладают иммуностимулирующими действиями.

Прием травяных отваров. Применение лекарственных трав благоприятно действует на отдельные органы и организм в целом. Это могут быть мочегонные отвары, желчегонные средства или успокаивающие. Все зависит от назначения врача по вашим анализам.

Пилинг. Глубокое удаление ороговевших клеток с лица и тела также избавляют от токсинов кожный покров.

Дыхательная гимнастика. Элементы из йоги и ушу помогают не только достичь душевного равновесия, но и устранить нарушения в работе дыхательной системы.

Спелеотерапия. Лечение длительным пребыванием в специальном микроклимате соляной пещеры.

А также это различные спа-процедуры и походы в сауны. Спектр методов очищения организма очень обширный.

Лучшие детокс-центры России

Сегодня в России многие клиники специализируются на профессиональных детокс-программах. Рекомендуется проводить детокс процедуры раз в год. Продолжительность курса может быть как 7, 10, так и 14 дней. Однако не во всех клиниках это будет выгодно сделать. Очищение организма — процедура не самая дешевая, зато очень полезная.

Приводим вам несколько примеров таких центров в России.

Австрийский центр здоровья «Verba Mayr», расположенный в подмосковном городе Пушкине. Клиника богата саунами и спа-процедурами. Их методика основана на медицинской терапии по Ф.К.Майеру, которая была одобрена Министерством здравоохранения РФ. Стоимость за сутки — от 24 тысяч рублей. Здесь предлагают программы «Детокс + Защита печени», «Детокс + Иммунитет», «Детокс и укрепление нервной системы», «Детокс по Майеру».

Клиника «Кивач» в Карелии предлагает на выбор три программы: «Детокс-база», «Детокс-премиум» и «Детокс-эксклюзив». У этого центра 20-летний опыт в области очищения организма. Во время лечения пациент находится под круглосуточным наблюдением медицинского персонала. Стоимость услуг — от 15 тысяч рублей в сутки.

Центр лечебного голодания «Улутай» расположен на Алтае. Сюда часто приезжают российские звезды. Самая популярная программа — «Ешь и худей». Клиника впечатлит своей прекрасной зеленой зоной, а еще здесь вас будут поить экологическим алтайским сбором. Цена — от 75 тысяч за неделю.

Еще один известный алтайский центр — «Алтай-West» в Белокурихе. Уникальность представленных wellness-программ заключаются в глубоком очищении, включающем жировую ткань. Очищение в рамках программы основано на совокупности сбалансированного питания, обогащенного лекарственными травами Алтая, термотерапии (баня, сауна) и двигательной активности. Цена — от 32 тысяч рублей за 10 дней.

Есть и крупный спа-центр в Казани — это Luciano. Правда, к заезду нужно готовиться заранее: за неделю отказаться от вредных привычек, фастфуда, мяса, кондитерских и хлебобулочных изделий, а также приехать с результатами анализов. Стоимость — от 139 тысяч рублей за неделю.

Оздоровительный центр «Такмак Spa» расположен в сердце Сибири, в Красноярске. Здесь и ледяной массаж, и хвойные ванны, и кедровая сауна. В «Такмаке» живописные виды, так как центр находится в окрестностях национального парка «Красноярские Столбы». Центр предлагает краткосрочные программы, которые адресованы людям, испытывающим высокие профессиональные нагрузки и постоянную нехватку времени, и тем, кто устал от рутины. Стоимость — от 38 тысяч рублей за 10 дней.

Еще один из отелей с детокс-программами — эта Plaza в Кисловодске. Тут и лечебные грязи, и минеральные ванны, и обертывания. А в дополнение — полезные травяные чаи. У отеля есть собственный выход в курортный парк. Стоимость услуг — от 100 тысяч рублей за 10 дней.

Как вывести токсины из организма самостоятельно?

Заниматься детоксом самостоятельно запрещается врачами. Однако вы можете добавить несколько полезных привычек, которые помогут вам избавиться от токсинов и шлаков.

8 продуктов для очищения организма.

1. Пейте достаточно воды в день (утро обязательно начинайте со стакана воды).

2. Добавьте в свой рацион продукты, выводящие токсины (это капуста, авокадо, свекла, чеснок, лимон, яблоки и др.).

3. Занимайтесь спортом.

4. Принимайте контрастный душ.

5. Ходите в бани и сауны.

6. Выбирайте только качественную косметику.

7. Откажитесь от алкоголя и курения.

8. Старайтесь меньше принимать лекарства.

И ваш организм скажет вам спасибо!