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Какую роль магний играет в организме человека? Мнение экспертов

Названа суточная норма магния для человека
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Магний важен для человека.
Фото Global Look Press

Арабское издание Al Arabiya рассказало о магнии и его влиянии на человеческий организм. По словам авторов статьи, магний участвует во многих важных процессах, включая работу мышц и нервной системы.

Помимо этого, магний защищает от потери костной массы, переломов, остеопороза, укрепляет иммунную систему и препятствует развитию болезней сердца, артрита и диабета.

Отмечается, что женщине до 30 лет необходимо 310 миллиграммов магния в сутки, старше 30 — 320 миллиграммов, а беременным — еще дополнительно 40. Взрослым мужчинам до 30 лет необходимо 400 миллиграммов магния и 420, если они старше. Точную дозу назначает врач.

Магний находится в миндале, кешью, тыквенных и подсолнечных семечках, грецких орехах, арахисе, льне, шпинате и других продуктах.

Специалисты напоминают, что при чрезмерном употреблении магния могут появиться судороги и тошнота.

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