Сколько в день можно есть меда? Ответила врач

Врач-диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram рассказала о том, как правильно употреблять мед.

«Многие люди ошибочно принимают мед в качестве сахарозаменителя. На самом деле, это естественный сахар, те же простые углеводы: глюкоза и фруктоза. В ста граммах меда их содержится около 82 процентов. Суточная норма этого калорийного продукта составляет две-три чайные ложки», — сообщила Фус.

Специалист также отметила, что при нагревании мед теряет свои полезные свойства. Его следует есть с творогом, сырниками и запеканками. Такое сочетание позволит нейтрализовать быстрые углеводы, не нарушит выработку инсулина и не приведет к резким скачкам глюкозы.