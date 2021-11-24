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Сколько в день можно есть меда? Ответила врач

14:00
Сколько в день можно есть меда? Ответила врач. Фото ROMAN ODINTSOV/Pexels
Сколько в день можно есть меда? Ответила врач. Фото ROMAN ODINTSOV/Pexels

Врач-диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram рассказала о том, как правильно употреблять мед.

«Многие люди ошибочно принимают мед в качестве сахарозаменителя. На самом деле, это естественный сахар, те же простые углеводы: глюкоза и фруктоза. В ста граммах меда их содержится около 82 процентов. Суточная норма этого калорийного продукта составляет две-три чайные ложки», — сообщила Фус.

Специалист также отметила, что при нагревании мед теряет свои полезные свойства. Его следует есть с творогом, сырниками и запеканками. Такое сочетание позволит нейтрализовать быстрые углеводы, не нарушит выработку инсулина и не приведет к резким скачкам глюкозы.

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Галина Глазко все материалы автора
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