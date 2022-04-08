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Как бороться с аллергией? Рассказала врач

Названы основные способы борьбы с аллергией
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Важно иметь полные знания об аллергии.
Фото zen.yandex.ru

Врач-аллерголог Наталья Ильина на пресс-конференции в МИЦ «Известия» перечислила четыре основных способа лечения и борьбы с аллергией, которая активно проявляется весной.

«Первое и самое главное — прекратить контакт с аллергеном, хоть это и не всегда возможно. Второе — это фармокотерапия. То есть нужно принимать лекарства: антигистаминные, местные (топические) стероиды. Это, конечно, эффективно, но не обладает профилактикой», — отмечает врач.

Третьим способом специалист назвала аллергенно-специфическую иммунотерапию, а четвертым — просвещение людей. Важно, чтобы вся информация об аллергии, ее симптомах и способах лечении доходила в полноценном объеме.

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Источник: https://iz.ru/1317031/2022-04-07/vrach-nazvala-glavnye-sposoby-borby-s-allergiei?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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