Как бороться с аллергией? Рассказала врач

Врач-аллерголог Наталья Ильина на пресс-конференции в МИЦ «Известия» перечислила четыре основных способа лечения и борьбы с аллергией, которая активно проявляется весной.

«Первое и самое главное — прекратить контакт с аллергеном, хоть это и не всегда возможно. Второе — это фармокотерапия. То есть нужно принимать лекарства: антигистаминные, местные (топические) стероиды. Это, конечно, эффективно, но не обладает профилактикой», — отмечает врач.

Третьим способом специалист назвала аллергенно-специфическую иммунотерапию, а четвертым — просвещение людей. Важно, чтобы вся информация об аллергии, ее симптомах и способах лечении доходила в полноценном объеме.