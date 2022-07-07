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Сегодня, 10:40

Что будет, если есть арбузы каждый день?

Александр Крагжда
Читать «СЭ» в
Ммм, арбузики.
Фото Karolina Grabowska: Pexels
Полезные свойства арбузов.
Фото РИАМО
Как выбирать арбуз.
Фото РОСПОТРЕБНАДЗОР
И еще парочка вкусных арбузов.
Фото Freepick
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Лето — пик сезона арбузов. Это сладкий, освежающий, низкокалорийный и полезный для здоровья продукт. Сегодня разбираемся, что будет, если есть арбуз каждый день и как он влияет на организм человека.

Чем полезен арбуз?

Польза мякоти арбуза

1. Насыщает организм жидкостью

Питьевая вода необходима для всех обменных процессов и реакций в организме. Особенно она необходима в жаркую погоду. Но помимо воды человеческому организму будет полезно потреблять в пищу продукты с высоким содержанием воды. К счастью, арбуз примерно на 90-95% состоит из воды. Более того, высокое содержание воды в арбузе — одна из причин, почему употребление этого продукта дарит нам чувство сытости: сочетание воды и клетчатки в нем позволяет потреблять больше калорий при меньшем объёме еды.

2. Содержит полезные вещества

В арбузе содержится:

  • витамин C (примерно 20% от суточной нормы);

  • витамин А (около 18% от суточной нормы);

  • калий (5% от суточной нормы);

  • магний (4% от суточной нормы);

  • витамины B1, B5 и B6 (3% от суточной нормы).

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Также арбуз — один из самых низкокалорийных продуктов: всего 27-30 калорий на 100 грамм — это ниже, чем у многих других фруктов и ягод с низким содержанием сахара.

3. Полезен для сердца

Некоторые питательные вещества, содержащиеся в арбузе, особенно полезны для здоровья сердца. Во многих странах мира, в том числе и в России, заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему остаются основной причиной смертности. Исследования показывают, что такой каротиноид-антиоксидант, как ликопин, который есть в арбузе, помогает снизить уровень холестерина и кровяное давление в человеческом организме.

Арбуз также содержит цитруллин аминокислоту, которая может повышать уровень оксида азота в организме. Оксид азота помогает кровеносным сосудам расширяться, что снижает кровяное давление. А другие витамины и минералы (такие, как A, B6, C, магний и калий), содержащиеся в арбузе, играют важную роль в поддержании здоровья сердца.

4. Полезен для кожи и волос

Витамин А очень полезен для кожи человека, а всего лишь 100 грамм арбуза содержат почти четверть рекомендуемой дневной нормы его потребления. Также витамин А помогает сохранять кожу и волосы увлажненными и способствует здоровому росту новых клеток коллагена и эластина.

Помимо этого арбуз также:

  • обладает противовоспалительными свойствами;

  • способствует поддержанию здоровья пищеварительного тракта;

  • помогает снижать мышечные боли после тренировок;

  • снижает риск развития рака благодаря своим антиоксидантным свойствам.

    Как выбирать арбуз. Фото РОСПОТРЕБНАДЗОР
    Как выбирать арбуз. Фото РОСПОТРЕБНАДЗОР

Польза семян арбуза

Многие привыкли выплевывать семена арбуза, а некоторые люди просто выбирают сорта арбуза без косточек. Но на самом деле они тоже очень полезны. Семена арбуза низкокалорийны и богаты питательными веществами. В жареном виде они становятся хрустящими и могут легко заменить другие нездоровые закуски.

Семена арбуза имеют много преимуществ для здоровья:

Это очень низкокалорийный продукт. Например, около 30 грамм косточек арбуза содержат примерно 150-160 калорий.

В семенах содержится магний: в 4 граммах семечек — 21 мг магния, что составляет примерно 5 процентов от дневной нормы этого элемента. Исследования показывают, что взрослому человеку необходимо 420 мг магния ежедневно. Он необходим для многих метаболических функций организма, а также для здоровья иммунной системы, сердца и костей.

Семена арбуза содержат железо, а это важный компонент гемоглобина, переносящий кислород по телу.

Семена арбуза это хороший источник мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Эти жиры полезны для защиты от сердечного приступа и инсульта, а также для снижения уровня «плохого» холестерина в крови.

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Семена арбуза отличный источник цинка. Они обеспечивают около 25 процентов дневной нормы в 30 граммах. Цинк — важное питательное вещество, необходимое для иммунной, пищеварительной и нервной системы человеческого организма.

Для более удобного потребления косточек арбуза в пищу их можно просто выложить на противень и обжарить в духовке при 150-170 градусах. Через 15 минут они будут готовы к потреблению и станут намного более полезной закуской по сравнению с картофельных чипсами из магазина.

Польза арбузных корок

Обычно после съедания мякоти плода арбузные корки выбрасываются. Но в этой части арбуза также содержится значительное количество полезных компонентов. Если они не испорчены, а саму кожуру тщательно промыть и просушить, то она становится полностью съедобной.

В корке арбуза содержится цитруллин — аминокислота, которая способствует расширению кровеносных сосудов, а также улучшает доставку кислорода к мышцам. Еще одно преимущество кожуры арбуза в том, что это источник клетчатки. Диета с высоким содержанием клетчатки:

  • снижает риск развития заболеваний толстой кишки;

  • помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови;

  • быстрее насыщает, помогая при этом поддерживать здоровый вес.

    И еще парочка вкусных арбузов. Фото Freepick
    И еще парочка вкусных арбузов. Фото Freepick

Чем опасно употребление арбуза?

При употреблении в пищу арбуза в разумных количествах (не более 300-400 грамм в день) он не должен вызывать серьезных побочных эффектов. Однако если ежедневно потреблять совместно с арбузом много других фруктов и не придерживаться нормы, то может возникнуть ряд определенных проблем.

Например, по данным Американского онкологического общества, ежедневное потребление более 30 мг ликопина, который в том числе есть и в арбузе, потенциально может вызвать тошноту, диарею, расстройство желудка и вздутие живота.

Людям с серьезной гиперкалиемией или слишком высоким содержанием калия в крови не следует потреблять более 150-200 грамм арбуза в день, в которых содержится почти 140 мг калия. Гиперкалиемия может привести к нерегулярному сердцебиению и другим сердечно-сосудистым проблемам.

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Употребление водонасыщенных продуктов, таких как арбуз, может быть привлекательно для тех, кто хочет похудеть, так как небольшая порция продукта быстро позволяет чувствовать себя сытым. Потребление большего количества фруктов и овощей любого вида естественным образом помогает снизить общее количество получаемых калорий. Однако врачи не рекомендуют есть только арбуз, ведь разнообразие в человеческой еде это очень важный фактор.

Людям с сахарным диабетом нужно проконсультироваться с врачом перед употреблением арбуза. В зависимости от общей диеты человека и от количества съеденного арбуза это может повлиять на уровень сахара в крови.

ВОЗ также предупреждает об опасности при покупке арбузов, нарезанных кусочками. Открытая мякоть плода может стать питательной средой для бактерий. Организация рекомендует, чтобы разрезанные арбузы были упакованы и помещены в холодильник как можно скорее и хранились при температуре не более 4 градусов.

Сорта арбуза

К самым популярным сортам арбузов относят:

  • Астраханский (классический полосатый арбуз, считается эталоном вкуса и вида).

  • Борчанский (овальный арбуз с тонкими полосками на корке).

  • Монастырский (зеленый с белыми полосами и с красными или серыми семенами).

  • Лунный (цвет мякоти желтого оттенка, овальная форма светло-зеленого цвета с темно-зелеными полосками).

  • Мелитопольский (арбуз с ярко-красной и сахаристой мякотью) и другие.

Как отличить арбуз-девочку от арбуза-мальчика?

У арбузов-девочек, которые еще называют арбузихами, след от плодоножки широкий, его диаметр достигает до нескольких сантиметров, а у мальчиков — небольшая точка. Также же конец арбуза у мальчиков более выпуклый, а у девочек он втянутый.

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Помимо этого арбузы мужского пола обычно продолговатой формы, а женского пола — похожи на шар. Обращайте внимание на хвостик, он должен быть у всех полностью высохшим.

Считается, что арбузы женского пола намного вкуснее. У них больше аромата и меньше семечек.

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