5 блюд, которые можно приготовить на свежем воздухе

Наслаждаться летом хочется каждую минуту, не отрываясь от приусадебных дел или отдыха на свежем воздухе. Разыгравшийся аппетит помогут утолить блюда, которые можно приготовить на костре или углях.

Для готовки предложенных блюд вам понадобятся:

— мангал и шампуры,

— вместительный котелок,

— сковорода,

— специальная решетка.

Такого минимального набора достаточно, чтобы приготовить шашлык, люля-кебаб, шурпу, лагман, запечь мясо, рыбу, овощи.

Блюда, приготовленные на свежем воздухе. Фото Global Look Press

Как приготовить уху?

Уха — блюдо традиционное для готовки на открытом огне. Именно здесь бульон наполняется непревзойденным привкусом и ароматом дымка.

Каждый рыбак хоть раз в своей жизни готовил уху и знает этот особый рецепт. В нем нет ничего сложного.

Ингредиенты, необходимые для ухи:

— некрупные рыбешки (окунь, плотва),

— вода (около четырех литров),

— одна головка чеснока,

— пара штучек крупного картофеля,

— одна морковь,

— пара крупных луковиц,

— подсолнечное масло для обжарки лука,

— полстопки водки,

— пучок зелени (укроп, корень петрушки, можно сельдерей),

— лавровый лист,

— специи (перец и соль).

Подготавливаем главный ингредиент — рыбу: моем, избавляемся от чешуи, при необходимости режем. Далее ставим на огонь воду. Добавляем в нее соль, кладем несколько рыбешек (не все), одну луковицу и чеснок (спустя 60 минут их нужно убрать).

Очищаем и нарезаем картофель небольшими кубиками, то же самое делаем с морковью и всё вместе засыпаем в кипящий бульон. Через 15 минут добавляем остатки рыбы.

Параллельно мелко шинкуем и обжариваем вторую луковицу.

Ну, и финальная часть ритуала: вливаем водку, выкладываем пассированный лук, свежую зелень, перчим, если нужно, солим и доводим до готовности еще 10 минут.

Блюда, приготовленные на свежем воздухе. Фото Global Look Press

Медовые куриные грудки

Благодаря особому маринаду куриные грудки обретут невероятно нежный вкус и золотистую медовую корочку. Готовить будем на открытом огне, подойдут костер или угли.

Подготавливаем следующие ингредиенты:

— филе курицы — 4 штуки (приблизительно на 1 кг);

— пара ложек меда,

— пара ложек кетчупа,

— пара ложек бальзамического уксуса,

— два зубчика чеснока,

— половина чайной ложки паприки,

— оливковое масло,

— специи (сушеный лук, перец, соль).

Смешиваем масло, перец, соль, обмазываем филе и оставляем его мариноваться в пакете.

Измельчаем зубчики чеснока и миксуем с медом, уксусом и кетчупом. Одну половину получившегося соуса добавляем к филе и убираем на 30 минут в прохладное место, другую — оставляем до финала.

Когда грудки промаринуются, помещаем их на гриль, обжариваем, не забывая вовремя переворачивать. По готовности смазываем остатками соуса и наслаждаемся нежнейшей ароматной курочкой с медовым вкусом.

Блюда, приготовленные на свежем воздухе. Фото Global Look Press

Овощи, запеченные на мангале

Любые овощи прекрасно подойдут для запекания. Излюбленными вариантами являются картофель и грибы.

Здесь все предельно просто:

— Картофелины предварительно обмыть (не чистить) и варить до средней готовности.

— Параллельно смешиваем оливковое масло с чесноком и горчицей, добавляем пряности — базилик, орегано, розмарин, тимьян, немного паприки не помешает, можно взять свежую петрушку. В этом соусе оставляем полуготовый картофель вместе с чистыми грибами.

— По истечении получаса нанизываем грибочки и картофелины на шампуры и помещаем в мангал. Для более яркого вкуса и аромата можно добавить между ними кусочки сала.

Блюда, приготовленные на свежем воздухе. Фото Global Look Press

Как приготовить гамбургер на костре?

Гамбургер можно приготовить не просто самому, но и сделать это на костре или гриле.

Ингредиенты, необходимые для гамбургера:

- фарш,

- готовые булочки для бургеров,

— ломтики сливочного сыра,

- помидор,

- маринованные огурчики,

- листовой салат,

- кетчуп и горчица для заправки.

Исключительно вкусным получается фарш из двух частей говядины и одной части свинины. Добавляем в него мелко рубленный лук, соль и перец. Вручную делаем аккуратные котлеты — круглые и немного плоские, обжариваем на решетке попеременно с двух сторон.

Разрезанные булочки слегка подрумяниваем.

Первый слой — немного горчицы. Затем — листья салата, тонкий ломтик помидора, пара долек огурчика, ароматная свежеприготовленная котлетка и пластинка сливочного сыра. На верхнюю часть булочки наносим кетчуп и закрываем. Можно наслаждаться вкусным домашним гамбургером с пылу с жару.

Блюда, приготовленные на свежем воздухе. Фото Global Look Press

Десерт из запеченных бананов с шоколадом и маршмеллоу

Кто бы мог подумать, что на углях можно приготовить не мясо или рыбу и даже не овощи, а настоящий десерт. Для этого понадобятся бананы, шоколад, небольшие кусочки маршмеллоу и совсем немного кокосовой стружки для финальной точки.

Снимаем кожуру с бананов и разрезаем пополам по длине. Для удобства можно сделать небольшое углубление в центре половинок, чтобы получились «лодочки». В них мы положим измельченный шоколад вперемешку с кусочками маршмеллоу, сверху посыпаем кокосовой стружкой. Упаковываем «лодочки» в фольгу и запекаем.