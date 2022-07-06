5 блюд, которые можно приготовить на свежем воздухе
Для готовки предложенных блюд вам понадобятся:
— мангал и шампуры,
— вместительный котелок,
— сковорода,
— специальная решетка.
Такого минимального набора достаточно, чтобы приготовить шашлык, люля-кебаб, шурпу, лагман, запечь мясо, рыбу, овощи.
Как приготовить уху?
Уха — блюдо традиционное для готовки на открытом огне. Именно здесь бульон наполняется непревзойденным привкусом и ароматом дымка.
Каждый рыбак хоть раз в своей жизни готовил уху и знает этот особый рецепт. В нем нет ничего сложного.
Ингредиенты, необходимые для ухи:
— некрупные рыбешки (окунь, плотва),
— вода (около четырех литров),
— одна головка чеснока,
— пара штучек крупного картофеля,
— одна морковь,
— пара крупных луковиц,
— подсолнечное масло для обжарки лука,
— полстопки водки,
— пучок зелени (укроп, корень петрушки, можно сельдерей),
— лавровый лист,
— специи (перец и соль).
Подготавливаем главный ингредиент — рыбу: моем, избавляемся от чешуи, при необходимости режем. Далее ставим на огонь воду. Добавляем в нее соль, кладем несколько рыбешек (не все), одну луковицу и чеснок (спустя 60 минут их нужно убрать).
Очищаем и нарезаем картофель небольшими кубиками, то же самое делаем с морковью и всё вместе засыпаем в кипящий бульон. Через 15 минут добавляем остатки рыбы.
Параллельно мелко шинкуем и обжариваем вторую луковицу.
Ну, и финальная часть ритуала: вливаем водку, выкладываем пассированный лук, свежую зелень, перчим, если нужно, солим и доводим до готовности еще 10 минут.
Медовые куриные грудки
Благодаря особому маринаду куриные грудки обретут невероятно нежный вкус и золотистую медовую корочку. Готовить будем на открытом огне, подойдут костер или угли.
Подготавливаем следующие ингредиенты:
— филе курицы — 4 штуки (приблизительно на 1 кг);
— пара ложек кетчупа,
— пара ложек бальзамического уксуса,
— два зубчика чеснока,
— половина чайной ложки паприки,
— оливковое масло,
— специи (сушеный лук, перец, соль).
Смешиваем масло, перец, соль, обмазываем филе и оставляем его мариноваться в пакете.
Измельчаем зубчики чеснока и миксуем с медом, уксусом и кетчупом. Одну половину получившегося соуса добавляем к филе и убираем на 30 минут в прохладное место, другую — оставляем до финала.
Когда грудки промаринуются, помещаем их на гриль, обжариваем, не забывая вовремя переворачивать. По готовности смазываем остатками соуса и наслаждаемся нежнейшей ароматной курочкой с медовым вкусом.
Овощи, запеченные на мангале
Любые овощи прекрасно подойдут для запекания. Излюбленными вариантами являются картофель и грибы.
Здесь все предельно просто:
— Картофелины предварительно обмыть (не чистить) и варить до средней готовности.
— Параллельно смешиваем оливковое масло с чесноком и горчицей, добавляем пряности — базилик, орегано, розмарин, тимьян, немного паприки не помешает, можно взять свежую петрушку. В этом соусе оставляем полуготовый картофель вместе с чистыми грибами.
— По истечении получаса нанизываем грибочки и картофелины на шампуры и помещаем в мангал. Для более яркого вкуса и аромата можно добавить между ними кусочки сала.
Как приготовить гамбургер на костре?
Гамбургер можно приготовить не просто самому, но и сделать это на костре или гриле.
Ингредиенты, необходимые для гамбургера:
- фарш,
- готовые булочки для бургеров,
— ломтики сливочного сыра,
- помидор,
- маринованные огурчики,
- листовой салат,
- кетчуп и горчица для заправки.
Исключительно вкусным получается фарш из двух частей говядины и одной части свинины. Добавляем в него мелко рубленный лук, соль и перец. Вручную делаем аккуратные котлеты — круглые и немного плоские, обжариваем на решетке попеременно с двух сторон.
Разрезанные булочки слегка подрумяниваем.
Первый слой — немного горчицы. Затем — листья салата, тонкий ломтик помидора, пара долек огурчика, ароматная свежеприготовленная котлетка и пластинка сливочного сыра. На верхнюю часть булочки наносим кетчуп и закрываем. Можно наслаждаться вкусным домашним гамбургером с пылу с жару.
Десерт из запеченных бананов с шоколадом и маршмеллоу
Кто бы мог подумать, что на углях можно приготовить не мясо или рыбу и даже не овощи, а настоящий десерт. Для этого понадобятся бананы, шоколад, небольшие кусочки маршмеллоу и совсем немного кокосовой стружки для финальной точки.
Снимаем кожуру с бананов и разрезаем пополам по длине. Для удобства можно сделать небольшое углубление в центре половинок, чтобы получились «лодочки». В них мы положим измельченный шоколад вперемешку с кусочками маршмеллоу, сверху посыпаем кокосовой стружкой. Упаковываем «лодочки» в фольгу и запекаем.