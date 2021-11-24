В чем польза кефира? Рассказала диетолог

Диетолог Александра Лапина назвала кефир самым полезным кисломолочным продуктом. По ее словам, он содержит белки, жиры и полезные микроэлементы.

«Употребление кефира благоприятно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также служит источником кальция. Кефир может заглушить голод и улучшить обмен веществ. Этот напиток положительно влияет на кишечник, помогает при вздутии живота, ускоряет метаболизм, выводит токсины и шлаки из организма. Его стоит пить каждый день», — приводит слова Лапиной РИА Новости.

Также она отметила, что женщинам можно применять его в домашней косметологии, чтобы сделать маску для лица и волос.