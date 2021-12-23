В чем польза семян чиа? Рассказали специалисты

Портал Food News рассказал о пользе семян чиа. Их назвали «суперпродуктом» с клетчаткой, который при этом эффективно борется с холестерином. В двух столовых ложках содержится 40% суточной нормы клетчатки, 17% суточной нормы кальция, 23% суточной нормы магния, 13% суточной нормы полезных жиров, 12% суточной нормы железа и других веществ.

Семена чиа снижают уровень «плохого» холестерина и уменьшают риск развития сердечных заболеваний. Благодаря содержанию жирных кислот омега-3 они сокращают воспаление.

Также семена чиа способны защитить от рака груди и шейки матки, регулируют уровень сахара в крови, укрепляют иммунную систему и поддерживают здоровье суставов.