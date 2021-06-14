Сколько авокадо можно съедать в день без вреда для здоровья

Авокадо — один из наиболее популярных продуктов на полках магазинов. Его можно найти даже в супермаркетах эконом-класса. Рассказываем о пользе этого фрукта для здоровья.

Все, что вы хотели знать об авокадо

Это фрукт (да-да, именно фрукт) уже стал символом здорового образа жизни. За высокое содержание мононенасыщенных жирных кислот и витаминов его обожают и веганы, и поклонники кето-диеты. Рассказываем, как правильно выбирать авокадо и включать в свой рацион, чтобы получить максимум пользы и избежать возможных негативных последствий.

Сорта авокадо

У плода есть десятки сортов, но в наших магазинах чаще всего присутствуют лишь несколько, отличающихся превосходными вкусовыми качествами, неприхотливостью при транспортировке и длительностью хранения. Среди них:

· Хасс — имеет темно-коричневую кожуру, нежную маслянистую мякоть и маленькую косточку. В Россию его можно найти круглый год благодаря поставкам из Израиля, ЮАР и Мексики.

· Эттингер — крупные вытянутые плоды около 250 граммов, но значительная часть это веса приходится на большую косточку. Покупать авокадо данного сорта лучше всего с начала осени и до января.

· Фуэрте — легко определить по яркой зеленой кожуре и небольшому размеру, косточка также маленькая. Мякоть имеет слегка травянистый вкус и идеально подходит для салатов. Ищите в магазинах летом и осенью.

· Пинкертон — по форме похож на грушу, с зеленой пупырчатой кожурой, которая легко отделяется от мякоти. Идеально подходит как для гуакамоле, так и для салатов и смузи. Сезон — с осени до весны.

Как выбрать и хранить авокадо?

Первое, на что стоит обратить внимание — это кожура. Она должна быть без повреждений и каких-либо пятен. Спелые плоды — немного мягкие на ощупь, но не рыхлые. Проверить это можно, слегка надавив на авокадо в месте крепления к ветке. Если переусердствовать, оно быстрее испортится.

Правда, далеко не в каждом магазине можно найти идеально спелые плоды. Процесс их дозревания можно немного ускорить в домашних условиях, если положить в бумажный пакет и убрать в темное место с комнатной температурой. Под прямыми солнечными лучами авокадо твердеет, темнеет и теряет свои полезные свойства. В холодильнике, кстати, оно тоже хранится не долго — всего около пяти дней.

Калорийность и питательный состав авокадо

Количество калорий и нутриентов в плодах во многом зависит от сорта и спелости. Однако, включая авокадо в свой рацион, вполне можно ориентироваться на средние значения. В 100 граммах содержится около 200 калорий, 20 г жиров, 2 г белков и 7,4 г углеводов.

Полезные вещества:

· Витамин K — четверть суточной нормы.

· Фолиевая кислота — пятая часть суточной нормы.

· Высокое содержание витамина С.

· Витамины группы В: В1, В2, B3, B5, B6.

· Калий — 14% от суточной нормы.

· Минералы: магний, цинк, фосфор.

· Клетчатка — 7 г.

· Мононенасыщенные жирные кислоты — 10 г.

Чем полезен авокадо?

Частое употребление плода способствует снижению риска появления многих глазных заболеваний (например, катаракты и дегенерации желтого пятна). Исследования показали, что такой эффект достигается за счет высокого содержания антиоксидантов — каротиноидов, лютеина и зеаксантина. Чтобы их усвоить, лучше есть мякоть, не подвергнутую термической обработке.

Кроме того, авокадо помогает снизить до 20% уровень «плохого» холестерина, который является причиной многих болезней сосудов и сердца. А еще плод делает полезнее другие продукты и повышает усвоение жирорастворимых витаминов в как минимум в 2,5 раза.

Еще одно полезное свойство авокадо заключается в том, что оно помогает худеть, несмотря на довольно высокую калорийность. Эксперимент показал, что люди, которые включали в рацион авокадо, реже склонны к метаболическому синдрому, имеют более низкий процент лишнего жира, а также быстрее чувствуют насыщение во время принятия пищи.

Гликемический индекс этого фрукта равен всего 10. А значит, он идеально подходит для диеты людей с сахарным диабетом и тех, кто придерживается систем питания Кето, по Монтиньяку, Аткинсу или Дюкану.

Вреден ли авокадо?

Несмотря на огромное количество пользы, в некоторых случаях употребление авокадо может быть опасно для здоровья. Кожура и косточка содержат много токсинов — их нельзя есть, а также не стоит слишком сильно соскребать мякоть у кожуры, чтобы не вызвать интоксикацию. Кроме того, плод является сильным аллергеном. Если вы раньше его не ели, то включайте в рацион постепенно. И, конечно, не стоит устраивать монодиет исключительно на одном авокадо. Даже при всей своей питательности оно не обеспечит организм необходимыми для нормального функционирования компонентами.

*Данная информация является справочной и не может использоваться как медицинское заключение. Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом.