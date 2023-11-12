Мускатный орех: польза и вред для здоровья
Мускатный орех — плод вечнозеленого дерева под названием Мускатник Душистый. Он широко применяется в кулинарии, потому что придает пикантный вкус выпечке, десертам, разным напиткам. Кроме этого, наряду с арахисом, миндалем, грецкими, кедровыми и бразильскими орехами он известен полезными свойствами.
Первые упоминания о мускатном орехе обнаружили в Восточной Индонезии, на островах Банда. Эту специю там использовали более 3500 лет назад. Позднее арабские купцы добрались до этих островов и начали массово вывозить этот ценнейший товар. Чтобы избежать конкуренции, торговцы скрывали местоположение плантаций, что делало мускатный орех ценным и дорогим продуктом. В VI веке нашей эры началось выращивание мускатного ореха в Индии, а затем он был привезен в Константинополь.
Калорийность и БЖУ мускатного ореха
Калорийность на 100 г — 525 ккал;
В 100 г:
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белков — 5,84 г;
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жиров — 36,31 г;
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углеводов — 49,29 г.
Польза мускатного ореха
Мускатный орех богат витаминами группы B (B1, B2, B3, B6, B9), витаминами A и C, минералами (железо, магний, марганец, цинк), пищевыми волокнами, различными фенольными соединениями, эфирными маслами.
Мускатный орех — источник антиоксидантов. Его можно использовать в рационе для профилактики злокачественных опухолей и хронических заболеваний.
Польза для мужчин
Добавление мускатного ореха в рацион способствует повышению либидо у представителей мужского пола. Ученые из Индии утверждают, что прием высоких доз мускатного ореха (от 227 до 500 мг на кг веса) увеличивает желание и длительность полового акта.
Польза для женщин
Мускатный орех восстанавливает менструальный цикл и снижает болезненность спазмов при месячных.
Польза для детей
Пряность оказывает благотворное влияние на детское пищеварение, но орех разрешается употреблять не ранее 12-летнего возраста.
Вред мускатного ореха
Может вызвать проблемы с кишечником
Из-за обилия белков и пищевых волокон мускатный орех может влиять на работу гладкой мускулатуры стенок кишечника, приводя к тошноте, реже к рвоте, болям в нижних отделах живота, диарее, повышенному газообразованию.
Вреден в больших количествах
Мускатный орех содержит миристицин, который обладает наркотическими свойствами. Употребление ореха в больших количествах может привести к отравлению, головокружению и даже галлюцинациям.
Может вызвать аллергию
Если есть повышенная чувствительность к белкам, то мускатный орех может вызвать аллергическую реакцию, анафилактический шок, ангионевротический отек.
Противопоказан беременным и кормящим женщинам
Также в составе мускатного ореха есть сафрол и миристицин, которые не рекомендуется употреблять женщинам во время беременности и кормления грудью. Эти вещества могут привести к развитию пороков органов и нарушению работы центральной нервной системы у плода.
Мускатный орех в косметологии
Перед использованием любых домашних средств стоит проконсультироваться с врачом.
Маски для лица
Масло мускатного ореха можно добавить в маски для лица. Оно не подходит для чувствительной молодой кожи, но для возрастной — в самый раз. Масло способствует омолаживанию, подтягивает кожу, стимулирует рост новых клеток.
Шампунь
В домашней косметологии обычно применяют эфирное масло мускатного ореха в качестве добавке в шампунь. Оно помогает укрепить корни волос и бороться с перхотью.
Вкусные блюда с мускатным орехом
Кофе с мускатным орехом и кардамоном
Ингредиенты:
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кофе молотый — 2 ст. ложки;
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коробочки кардамона — 2 шт.;
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соль — щепотка;
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молотый мускатный орех — щепотка;
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вода — 0,5 л;
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сахар — по вкусу.
Способ приготовления:
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В большую чашку положить кофе и соль, перемешать.
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Добавить щепотку молотого мускатного ореха и содержимое двух коробочек кардамона.
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Залить кипятком и дать настояться 5 минут. При желании можно добавить сахар.
Компот с мандаринами, мускатным орехом и корицей
Ингредиенты:
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корица — 1 ч. л.;
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мандарины — 2 шт.;
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сахар — 1 ч. л.;
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бадьян — 1 звездочка;
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мускатный орех — 1 ч. л.
Способ приготовления:
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Очистить мандарины от кожицы и шкурки, разделить на дольки.
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Смешать в кастрюле воду, сахар, специи и варить. Довести до кипения, затем добавить мандарины и еще раз довести до кипения.
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Дать компоту остыть в течение 10-15 минут. Можно добавить лед.
Как выбрать мускатный орех
Мускатный орех должен быть цельным, без трещин и повреждений. Лучше всего выбирать орехи с гладкой и блестящей поверхностью. Качественный мускатный орех должен быть большим — 1,5-2 см в диаметре.
Как хранить мускатный орех
Мускатный орех лучше всего хранить в герметичной упаковке в прохладном и сухом месте. Цельные орехи имеют практически неограниченный срок хранения. В молотом виде они быстрее теряют вкусовые свойства и аромат.
Популярные вопросы
В каком количестве можно есть мускатный орех
Рекомендованная суточная доза — 1/4 ч. л., недельная — 1 ч. л. При употреблении в количестве более 25-35 граммов за раз могут наблюдаться признаки отравления.
Можно ли добавлять в кофе и чай мускатный орех
В кофе часто добавляют корицу с мускатным орехом. Это сочетание придает напитку пряную нотку с легкой горчинкой. В чай мускатный орех добавляют, чтобы сделать его сладковато-пряным.
Где растет мускатный орех
Мускатное дерево растет в странах с тропическим климатом: в Индонезии, Гватемале, Индии.