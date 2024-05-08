Нутрициолог объяснила, к чему приводит переизбыток витамина D
Нутрициолог Алена Денисова в беседе с «СЭ» предупредила, что чрезмерное потребление витамина D приводит к переизбытку кальция и фосфора в организме, что чревато камнями в почках и инфарктом миокарда.
«Однако если в ваш организм витамин D поступает только из продуктов питания, то получить опасную его дозу практически невозможно. Обычные блюда и их ингредиенты не содержат достаточного для передозировки количества витамина», — подчеркнула эксперт.
Также специалист отметила, что люди, у которых наблюдаются проблемы с усвояемостью веществ из-за плохой работы желчного пузыря, не смогут получить опасную для организма дозу витамина D.
«Перед приемом любых добавок необходимо проконсультироваться со специалистом», — заключила Денисова.
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