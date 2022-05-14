Арахис: польза и вред для организма человека

Расскажем о том, чем полезен арахис, как его правильно выбрать и хранить.

История арахиса

Местом, где впервые были обнаружены упоминания об арахисе, является Южная Америка. Там была найдена ваза, по форме напоминающая арахис. На ней были изображены его плоды.

Испанские моряки употребляли его в пищу во время долгих плаваний. В Африке арахис использовался в земледелии для удобрения почвы. Растение способствует обогащению плодородного слоя земли азотом.

Долгое время арахис считался едой для бедняков. И только в XX веке появилось множество продуктов питания на его основе.

В быту арахис часто называют земляным орехом. На самом деле он не является орехом, хоть и очень на него похож. Арахис относится к семейству бобовых. На растении в период созревания появляются стручки, которые впоследствии углубляются в почву. Во время сбора урожая их оттуда выкапывают.

Арахис. Фото Global Look Press

Само название «арахис», вероятно, произошло от греческого слова, которое в переводе означает «паук». Сетчатый рисунок на стручках похож на паутину.

Польза арахиса для организма человека

В 100 г арахиса содержится:

калории — 567 ккал;

белки — 26,3 г;

жиры — 49 г;

углеводы — 16 г.

Белки

Плоды арахиса относятся к наиболее питательным продуктам. В них содержится большое количество белка, необходимого для роста и полноценной работы мышечной ткани.

Жиры

В силу высокого уровня содержания жиров в арахисе он является достаточно калорийным продуктом. Эти вещества относятся к полиненасыщенным липидам. При этом не следует злоупотреблять блюдами, приготовленными на основе арахиса. Это может вызвать нежелательные последствия со стороны желудочно-кишечного тракта.

Углеводы

За счёт низкого содержания углеводов арахис можно употреблять людям, страдающим сахарным диабетом. Невысокий гликемический индекс не приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови.

Витамины и минералы

Плоды арахиса богаты витаминами, микро- и макроэлементами. В них находятся нутриенты, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма человека:

медь полезна для сердца и сосудов;

фолиевая кислота необходима женщинам в период беременности для правильного формирования органов плода;

витамины группы В способствуют полноценной работе сердечно-сосудистой и нервной систем;

витамин Е обладает антиоксидантными свойствами;

фосфор необходим для роста и развития тканей;

магний незаменим в борьбе со стрессом и хронической усталостью, участвует в формировании иммунитета;

цинк опосредованно регулирует сердечно-сосудистую и нервную системы, оказывает положительное влияние на мозговую деятельность;

калий влияет на обменные процессы, снижает чрезмерную нервную возбудимость;

железо препятствует возникновению анемии.

Арахис. Фото Global Look Press

Полезные качества арахиса

Благодаря такому богатому составу арахис оказывает положительное влияние на здоровье многих органов и систем человека.

Способствует активизации защитных сил организма, помогает противостоять вирусной и бактериальной инфекции. Улучшает качество памяти, помогает длительной концентрации. Участвует в борьбе со стрессовыми ситуациями и нервным напряжением. Способствует выведению токсинов из организма. Во время периода беременности предотвращает вероятность возникновения врожденных патологий. Снижает риск развития кардиологических заболеваний. Защищает организм человека от возможных инсультов. Препятствует образованию камней в желчном пузыре, снижая уровень холестерина.

Вред арахиса

Употребление арахиса в пищу в некоторых случаях может вызвать нежелательные последствия для организма.

Арахис может спровоцировать пищевую аллергию, возможно появление индивидуальной непереносимости. Употребление его в сыром виде способно нарушить работу пищеварительной системы. Не рекомендуется чрезмерно употреблять арахис людям, страдающим подагрой, артритом и другими заболеваниями суставов. Появление нежелательных симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта может быть вызвано образованием плесени на арахисе. Она возникает из-за неправильного хранения продукта. В арахисе, как и в других бобовых, присутствует фитиновая кислота. Она нарушает процесс всасывания железа и цинка. Роспотребнадзор не рекомендует давать в пищу арахис маленьким детям до пяти лет.

Стоит отметить, что безопаснее употреблять обжаренный арахис, нежели сырой. Дело в том, что его поверхность может быть заражена патогенными микроорганизмами, опасными для здоровья человека. Избавиться от них можно при термической обработке.

Любителям арахиса следует руководствоваться чувством меры при его употреблении. Продукт достаточно калорийный. Чтобы не нарушать принципы здорового питания, людям, страдающим заболеваниями кишечника или ожирением, необходимо ограничить количество арахиса в своем рационе.

Как выбрать арахис

Арахис можно встретить на полках магазинов круглый год. Бывает арахис в жареном или сыром виде, соленый или сладкий. Он продается как в упаковках, так и на развес. Если вы планируете приобрести земляной орех в упаковке, то выбирайте прозрачную, чтобы оценить внешний вид продукта.

Внешний вид сырого арахиса:

имеет светло-коричневый цвет оболочки;

без пятен на поверхности и следов повреждений;

без признаков плесени;

отсутствует неприятный запах.

Как хранить арахис

Для хранения используйте стеклянную или керамическую емкость, которая будет плотно закрываться крышкой. Это обезопасит продукт от попадания влаги и защитит от образования плесени. Тару с земляным орехом оставьте в прохладном и сухом месте.

При правильном хранении арахис без скорлупы можно хранить 6 месяцев, арахис в скорлупе — 12 месяцев.

Как вырастить арахис самостоятельно

Обладателям приусадебных участков не составит труда вырастить арахис самостоятельно. Для этого потребуется только подходящее место и немного времени. В качестве семян для посадки можно использовать приобретенный в магазине сырой арахис.

Арахис. Фото Global Look Press

Выберите оптимальный участок. Он должен быть хорошо освещен и достаточно проветриваться. Выберите подходящее время для посадки. Оптимальным будет конец весны или начало лета, когда уже маловероятны заморозки. Подготовьте почву для посадки. Ее необходимо вскопать вручную или при помощи агротехники на глубину 30 см. Предварительно необходимо замочить арахис в воде до образования небольших ростков. На это уйдет около 12-24 часов. Этот процесс ускорит всхожесть и поможет выявить материал, который не пригоден для размножения. Важно не залить полностью ядра водой, а разместить их на влажной салфетке, чтобы обеспечить доступ кислорода. Сделайте на подготовленном участке при помощи садового инструмента борозды глубиной около 10 см. Между рядами оставьте расстояние около 40-50 см. Разложите в борозды пророщенный арахис на расстоянии 8-10 см. Засыпьте землей. Полив следует осуществлять по мере высыхания почвы. С началом образования плодов увлажнение почвы нужно уменьшить. Прополка необходима для избавления от сорняков и полноценной аэрации. Рыхлить почву после углубления в нее стручков арахиса не стоит, чтобы их не повредить. Растение нуждается в окучивании. Процедуру следует проводить, когда плодоносные побеги опустятся к земле.

В процессе роста у арахиса образуются небольшие стручки. Они со временем углубляются в землю. Окончательное созревание происходит в почве.

Урожай можно собирать примерно через три-четыре месяца после посадки. Осенью, когда листья и стебли станут вялыми и начнут засыхать, можно выкапывать арахис.

Арахис можно вырастить не только в открытом грунте, но и на подоконнике.

«Гораздо проще выращивать арахис в комнатных условиях. Вместо окучивания можно просто досыпать в горшки почву. Это нужно предусмотреть заранее: растения сажают в емкости, заполненные землей не более чем на две трети объема», — пишет опытный садовод-огородник и редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов.

Блюда из арахиса

Жареный арахис в сочетании с другими орехами, фруктами и ягодами может послужить полезным перекусом. Его удобно взять с собой в дорогу или на пикник. Также земляной орех используется как основной или дополнительный ингредиент в приготовлении различных блюд.

Молочный коктейль с арахисом

Ингредиенты:

молоко — 300 мл;

йогурт без сахара или творог — 100 г;

арахис — 80-100 г;

мед, сахар — по вкусу.

Способ приготовления:

Обжарьте арахис, остудите его и очистите. Измельчите арахис при помощи блендера. В чашу блендера добавьте все остальные ингредиенты. Все смешайте до получения однородной массы.

Арахисовая паста

Ингредиенты:

арахис — 500 г;

мед — по вкусу.

Арахисовая паста. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Способ приготовления:

Обжарьте арахис на сковороде. Остудите и очистите от шелухи. Измельчите ядра арахиса в блендере на высокой скорости. В процессе будет выделяться масло, которое поможет превратить крошку в однородную массу. Можно в качестве подсластителя добавить немного меда.

Бисквитный торт с арахисом

Ингредиенты:

яйца — 4-5 шт.;

мука — 200 г;

сахар — 200 г;

арахис — 200 г;

сметана — 200 г.

Способ приготовления: