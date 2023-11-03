Батат: польза и вред для здоровья
Батат — это сладковатый корнеплод родом из Южной Америки. Считается, что именно его, а не картофель Христофор Колумб привез в Европу в конце XV века. Тогда овощ называли «батата», а у испанцев это звучало как «патата», что недалеко от potato (с англ. «картофель»).
В России батат впервые посадили в XIX веке на Черноморском побережье Кавказа. В нашей стране его чаще зовут сладкий картофель из-за внешнего сходства с самым популярным у россиян овощем.
Сегодня основной производитель батата — Китай, а больше всего его употребляют в Уганде и Руанде, Бурунди, Новой Гвинее и на Соломоновых островах.
Калорийность и БЖУ батата
В 100 г батата содержится 118 ккал и совсем нет холестерина.
Батат — уникальный источник калия (16% от суточной дозы), кальция, натрия, серы, фосфора, железа, марганца (до 12,9% от дневной нормы), меди, селена и цинка.
В 100 г:
- белков — 1,53 г;
- жиров — 0,17 г;
- углеводов — 27,88 г.
Польза батата
«Батат картошке не брат» — такую поговорку придумали любители привычного нам картофеля. Пока корнеплод только завоевывает популярность в России, но нутрициологи и диетологи уже активно советуют вводить его в рацион. Сорта батата отличаются друг от друга цветом. Желтый — овощной сорт, красный и оранжевый — десертный (напоминают по вкусу дыню или бананы), кремовый — кормовой. Чем ярче цвет плода, тем больше в нем витаминов и полезных веществ.
Есть фиолетовый батат. Это потенциальное средство для лечения галактоземии — наследственного нарушения углеводного обмена.
Содержит много витаминов
Химический состав батата богаче привычного картофеля. В заморском корнеплоде больше клетчатки, кальция, железа, глюкозы, минеральных солей и витаминов: C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9. Также в батате присутствуют жирорастворимые витамины: A, бета-каротин, альфа-каротин, E и K.
Помогает похудеть
Специалисты по питанию советуют людям с лишним весом добавлять батат в рацион из-за высокого содержания клетчатки: около 4 г на 100 г плода. Эти пищевые волокна стимулируют метаболизм и способствуют быстрому насыщению организма.
Несмотря на сладость батата, он способен нормализовать уровень инсулина в крови, поэтому овощ можно употреблять даже тем, кто страдает сахарным диабетом.
Спасает во время нервных и физических нагрузок
При частом употреблении сладкого картофеля снижается риск появления стресса, так как овощ повышает настроение и восполняет недостаток калия. Кроме того, батат — высокоуглеводный продукт, который повышает выносливость при интенсивных физических нагрузках.
Полезен для сердца
Благодаря содержанию огромного количества витаминов группы В и С, каротиноидов и клетчатки батат снижает уровень «плохого» холестерина, укрепляет стенки сосудов и нормализует давление, что помогает избежать рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Кстати, вы можете съесть кожуру сладкого картофеля. Это хороший источник клетчатки, которая может помочь снизить риск сердечных заболеваний и надолго насытить.
Помогает нормализовать гормональный фон женщин
За счет содержания фитоэстрогенов, схожих с женскими гормонами, батат полезен для нормализации гормонального фона у женщин, особенно в период климакса. Кроме того, овощ обладает противоопухолевым действием и замедляет процессы старения.
В батате содержится до 33% от суточной нормы витамина А. Он активно взаимодействует с рецепторами кожи и увеличивает количество коллагена, что замедляет процессы старения.
Вред батата
Несмотря на богатый витаминный состав, батат не так безобиден, как кажется. У некоторых людей встречается индивидуальная непереносимость овоща: возникают вздутие живота, метеоризм, тяжесть в желудке.
Для беременных и кормящих мам
Израильские ученые утверждают, что батат не может причинить какого-либо вреда организму будущей мамы, однако российские специалисты бьют тревогу. Они не рекомендуют употреблять овощ беременным или кормящим мамам по нескольким причинам. Во-первых, избыток витамина А способен спровоцировать патологии развития плода. Во-вторых, при большом содержании каротиноидов у ребенка может появится бета-каротиновая желтуха. И в-третьих, батат чаще всего привозят в Россию из-за границы и неизвестно, какими химикатами его обработали перед транспортировкой.
При заболеваниях органов ЖКТ
Батат нельзя есть при наличии язвенного колита и дивертикулита. При повышенной кислотности желудка и язве двенадцатиперстной кишки продукт следует употреблять только после консультации с врачом.
Сладкий картофель содержит маннит, который оказывает слабительное действие.
Кроме того, чрезмерное употребление сладкого корнеплода может привести к синдрому раздраженного кишечника.
Батат в косметологии
Полезные свойства сладкого корнеплода не могли не заметить и косметологи. Например, для активного роста волос специалисты советуют втирать в корни отжатый сок батата. Делать это нужно за 20-30 минут до мытья головы.
Омолаживающая маска
Чаще всего батат используют в качестве масок для лица: отваривают корнеплод и превращают его в пюре. Такие маски обладают омолаживающими и очищающими свойствами. Если хотите осветлить кожу, сделайте из батата пюре, добавьте чайную ложку оливкового масла, тщательно перемешайте и нанесите на лицо. Держите маску 20 минут, смойте сначала теплой, а затем холодной водой. Такая маска окажет лифтинг-эффект.
Маска для сухой кожи, склонной к воспалениям
Для такого типа кожи подойдет маска из батата со сметаной. Корнеплод среднего размера отварите, сделайте из него пюре и добавьте любую сметану. Консистенция должна быть похожа на крем. Нанесите полученную смесь на кожу лица и подождите 20 минут. После ватными дисками, смоченными в теплой заварке зеленого чая, протрите лицо. Затем умойтесь уже холодной заваркой. Подождите еще полчаса и умойтесь слегка теплой водой. Ваша кожа насытится полезными веществами и станет увлажненной.
Маска для жирной кожи
Средний батат отварите и превратите в пюре. Добавьте один куриный белок и сливки. Смесь по консистенции должна походить на сметану. Маску нанесите на лицо и подождите 15 минут, затем умойтесь теплой водой и протрите лицо кубиком льда. Такая смесь уменьшит воспаления на коже.
Вкусные блюда с бататом
Запеченный батат «а-ля картошка-гармошка»
Если вы только знакомитесь с бататом, предлагаем простой рецепт вкусного и яркого гарнира, который подойдет как к рыбе, так и к мясу.
Ингредиенты:
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батат — 4 средних плода;
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сливочное масло — 20 г;
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чеснок — 1 зубчик;
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оливковое масло — 1 ч. л.;
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смесь итальянских трав — 1 ч. л.;
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соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
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Сделать надрезы на батате на расстоянии 3 мм по длине каждого плода, не дорезая до конца. Должна получиться гармошка.
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Форму для запекания застелить фольгой, духовку разогреваем до 220 градусов. Выложить батат.
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В отдельной емкости смешать предварительно растопленное сливочное масло, оливковое, добавить пропущенный через пресс зубчик чеснока и специи. Еще раз хорошо перемешать.
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Кулинарной кистью щедро смазать батат ароматной смесью, особое внимание уделить надрезаем.
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В разогретую духовку отправить приправленный специями и маслом плод и выпекать 50-60 минут.
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Подать гарнир с соусом из нежирного йогурта и зелени.
Брускета из батата
Чаще всего батат запекают в духовке, но такие рецепты быстро приедаются. Предлагаем взглянуть на запеченный корнеплод по-другому.
Ингредиенты:
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батат — 2 средних плода;
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болгарский перец — 1 шт.;
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сыр фета — 150 г;
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картофельное пюре — 100 г;
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сливочное масло — 30 г;
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прованские травы — 1 ч. л.;
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копченая паприка — 1/2 ч. л.;
-
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Духовку разогреть до 220 градусов.
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Разрезать батат пополам. Выложить на фольгу для запекания.
-
На каждую из половинок положить тонкий кусочек сливочного масла, добавить все специи.
-
Завернуть половинки в фольгу, уложить на противень и отправить в духовку на 30-35 минут.
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Сыр нарезать небольшими кубиками, болгарский перец измельчить.
-
В глубокой емкости смешать сыр, болгарский перец и картофельное пюре, добавить прованские травы.
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Достать из духовки готовый батат, убрать фольгу и выложить на половинки полученную смесь.
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Блюдо подавать горячим.
Питательный салат с бататом
Салат из сладкого картофеля, запеченного в духовке, с авокадо, руколой, горчичной заправкой и небольшим количеством сыра фета — очень вкусное и питательное блюдо. Его можно готовить как на обед, так и на ужин.
Ингредиенты:
-
рукола — 3 горсти;
-
авокадо — 1/2 плода;
-
сушеная клюква — 1/4 стакана;
-
красный лук — 1/2 луковицы;
-
батат — 680 г;
-
тыквенные семечки — 2 ст. л.;
-
грецкий орех — 1/3 стакана;
-
сыр фета — 70 г;
-
соль,перец — по вкусу.
-
сок лайма — 2 ст.л.;
-
дижонская горчица — 1 ст. л.;
-
кленовый сироп — 1 ст. л.;
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оливковое масло — 3,5 ст. л.
Способ приготовления:
-
Разогреть духовку до 200 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой.
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Очищенный сладкий картофель нарезать кубиками толщиной в 2-3 см. Выложить их на противень, заправить оливковым маслом, солью и черным перцем, перемешать руками. Выпекать около 25 минут.
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После дать жареному сладкому картофелю остыть, затем выложить его в большую миску.
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Добавить руколу, нарезанное кубиками авокадо, мелко нарезанный красный лук, измельченные грецкие орехи, сушеную клюкву и запеченные тыквенные семечки.
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В отдельной баночке смешать все ингредиенты для заправки.
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Полить горчичной заправкой салат, перемешать. По желанию добавить фету.
Как выбрать батат
Перед покупкой корнеплода тщательно осмотрите его. Кожица должна быть ровной, без вмятин, сам овощ целым и не гнилым. Белый батат отлично подойдет для запекания, а темный — для жарки и варки.
Обращайте внимание на форму плода. Если батат скрученный или корявый, значит, в процессе роста ему не хватало питательных веществ и его вкус хуже.
Как хранить батат
Здесь следует запомнить важное правило — не покупать батат с запасом. При комнатной температуре он хранится не более 14 дней. А еще сладкий картофель совсем не любит холодильников, ему нужны проветриваемые помещения.
Если температура в комнате опустится ниже +10 градусов, овощ начнет стремительно гнить. А если будет выше +20 градусов, батат даст черенки.
Для хранения плода не подойдут целлофановые пакеты, необходимо использовать бумажные пакеты или ящики с дырками.
Популярные вопросы
В чем разница между картофелем и бататом
Несмотря на далекие родственные связи, батат и картофель имеют несколько заметных отличий. У картошки кожица коричневая, имеет солоноватый вкус, и ее нельзя есть сырой. Батат, наоборот, сладкий на вкус, имеет яркий оттенок, его можно употреблять в пищу в любом виде.
Выбирайте обычный картофель, если вам нужно больше калия или витамина В6. Если вы хотите увеличить потребление витамина А или клетчатки — отличным вариантом будет батат.
В каком виде полезен батат
От способа приготовления зависит вкус плода. Вареный батат напоминает сладкий картофель, жареный — похож на тыкву, а сырой — напоминает морковь. Однако самый полезный — сырой батат, в нем содержится максимальное количество полезных веществ.
Витамины A, Е, К и каротиноиды достаточно устойчивы к высокой температуре. Но они чувствительны к свету и кислороду. Поэтому рекомендую небольшие клубни батата варить в целом виде и в кожуре.
Что будет с организмом, если есть батат каждый день
Батат можно употреблять как взрослым, так и детям. Детям до 2 лет рекомендовано есть не более 60 г сладкого картофеля в сутки, взрослые могут позволить себе до 200 г.
Корнеплод богат витаминами и минералами, поэтому при ежедневном употреблении он может положительно влиять на организм. Например, витамин А, содержащийся в батате, улучшает зрение, а витамин С укрепляет иммунитет. Калий способствует профилактике заболеваний сердца, а клетчатка улучшает пищеварение и помогает снизить уровень холестерина.
Кроме того, батат может помочь снизить риск развития многих заболеваний: диабета, рака, артериальной гипертензии и болезни Альцгеймера.
Однако овощ может быть вреден для организма, если употребляеть его в больших количествах. Кроме того, он содержит некоторое количество оксалатов, которые могут привести к образованию камней в почках.