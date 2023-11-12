Правда ли фастфуд так опасен, как все думают?
О причинах популярности фастфуда не нужно долго гадать: его быстро готовят, он недорогой и очень вкусный. Не будем лукавить — сложно найти того, кто не хотел бы время от времени запить хрустящую картошку фри сладкой газировкой.
Но можно ли есть фастфуд так, чтобы не навредить здоровью и не набрать лишний вес? Вместе с нутрициологом разобрались, правда ли фастфуд опасен, и если это так, то как минимизировать вред от него.
Почему нас тянет на фастфуд
Основная проблема фастфуда — и одновременно причина, по которой он нам так сильно нравится, — высокая степень обработки продуктов. Булочки для гамбургеров делают из муки мелкого помола — в ней нет полезной зерновой оболочки, так что продукт получается бедным на клетчатку, зато богатым быстрыми углеводами. В соусы добавляют большое количество сахара и соли, поэтому в них много пустых калорий и, помимо этого, они подстегивают аппетит. Картофель фри и другие блюда, зажаренные во фритюре, содержат вредные трансжиры. А еще во многие блюда из ресторанов быстрого питания добавляют усилители вкуса — именно поэтому нам иногда так навязчиво хочется именно их, а во время трапезы так тяжело остановиться.
Е621 — это распространенный усилитель вкуса глутамат натрия. При его частом употреблении натуральная пища кажется безвкусной и пресной, может усилиться тяга к вредной еде.
Опасно или просто неполезно: какой фастфуд лучше не есть
Блюда из картофеля
Стандартный заказ в ресторане быстрого питания состоит из картошки фри или картофеля по-деревенски, бургера, ролла или другого сытного блюда, десерта и сладкого напитка.
Классику фастфуда — картофель фри — точно стоит исключить. Из всего меню ресторанов быстрого питания. При жарке во фритюре продукт пропитывается смесью растительных масел, точный состав которой нам неизвестен.
Хуже картошки, жаренной во фритюре, может быть только картофель фри с жирным соусом. Это все позиции, похожие на «Картофель по-деревенски Чиз» из «Ростикса».
В состав сырного соуса входят рафинированные масла, сахар и загуститель Е1422 (модифицированный крахмал). Он может плохо сказаться на работе поджелудочной железы и спровоцировать развитие опасных заболеваний.
Еще один недостаток картофеля в том, что его почти всегда берут как дополнение к какому-то сытному блюду. В результате калорийность одного приема пищи получается чрезмерной.
Если вам хочется съесть картофель и при этом не превысить норму калорий, выберите запеченный без масла с белковой или овощной начинкой. Так получится уменьшить порцию, но сделать ее более сытной.
Бургеры, роллы и блины с начинкой
Различные вариации бургеров и роллов, в том числе «Чизбургер», «Чикенбургер», «Шримп ролл» из «Вкусно и точка» или, например, «Шефролл оригинальный» или «Шефбургер оригинальный» из «Ростикса» тоже нельзя считать полезными и включать в рацион на регулярной основе. Несмотря на то, что соотношение КБЖУ в них может быть неплохим (на один «Шефролл оригинальный» весом в 184 грамма приходится 469 калорий, 23,5 г белка, 19,6 г жира и 49,6 г углеводов), эти блюда не слишком насыщены полезными веществами.
Куриные котлеты и креветки готовятся в панировке и во фритюре, это опасно для организма. Лепешки и булочки — источник простых углеводов и скрытых сахаров. Состав соуса обычно неизвестен.
Единственные ингредиенты этих блюд, которые входят в состав этих блюд и которые можно включать в свой рацион на ежедневной основе, — салат айсберг, репчатый лук и томаты.
Блины с начинками из «Теремка» или «БлинБери» из-за самой основы блюда — блина — являются в первую очередь источником простых углеводов, вредных жиров и сахаров. Нутрициолог не рекомендует заменять ими обычный прием пищи — пусть это будет редким лакомством.
Салаты
Салаты из ресторанов быстрого питания, наподобие «Цезарь боула» из «Крошки Картошки» и «Цезаря» из «Вкусно и точки» можно употреблять несколько чаще, хотя и это не идеальный вариант обеда. За пользу в салатах отвечают источники клетчатки и витаминов — салат айсберг и томаты черри. Куриная грудка добавит в рацион белка. Если говорить о вреде блюд, то «Цезарь» из «Вкусно и точки» грешит тем же, что и бургеры: технологией приготовления куриных стрипсов (жарка во фритюре) и непонятным составом сыра.
Ну и конечно, салаты из фастфуда пригодны для частого употребления, если в них не добавлены жирные сладкие соусы. Также стоит обращать особое внимание и на то, как хранятся блюда, приготовленные с использованием свежих продуктов
Десерты
Десерты в ресторанах быстрого питания нельзя считать полезными блюдами. Как правило, в их состав входят пшеничная мука и рафинированный сахар. Однако, по словам нутрициолога, в редких случаях десерты можно оставлять в рационе в качестве «читмила» — «передышки» от правильного питания.
Какой фастфуд менее вреден
Если волею судьбы вы все-таки оказались на фудкорте голодным, поищите в меню ресторанов блюда, состав которых вам будет понятен. И речь, конечно, не только о яблочных дольках или морковных палочках.
Хорошим вариантом обеда будет, например, запеченный картофель. В качестве добавок можно выбрать сливочное масло, сыр, укроп или взять картофель вообще без них. А количество соли можно выбрать самостоятельно.
Также можно обратить внимание на «Цезарь боул» из этого же кафе. Этот салат сбалансированный и сытный. Неплохим выбором станет овощной салат и «Биг Спешиал Ролл» во «Вкусно и Точке». Это комбо содержит примерно 30 г белка и клетчатку.
По словам нутрициолога, злоупотреблять не стоит даже относительно здоровым фастфудом.
Как есть фастфуд так, чтобы не навредить здоровью
Безвредным фастфуд сделать не получится, но и ничего страшного не случится, если вы иногда будете позволять его себе. Чтобы такая еда хорошо вписывалась в ваш рацион, можно заранее планировать приемы пищи. Так вы сможете точно знать, что закроете потребность в белке и не переборщите с углеводами и жирами. С этим могут помочь приложения для подсчета калорий, такие как FatSecret и Easy Fit.
Если вы внимательно следите за рационом, но вынуждены поесть в ресторане быстрого питания, вы всегда можете попросить технико-технологическую карту, чтобы точно знать, что именно попадает в ваш организм.
В этом вопросе, как и в любом другом, важен баланс. Придерживайтесь правила 80/20: 80% еды в вашем рационе должны составлять «чистые» продукты и блюда с понятным составом, а 20% можно выделить на «запретные плоды». В какой-то степени это может быть даже полезно — без строгих ограничений в питании вам будет легче придерживаться диеты в долгосрочной перспективе.