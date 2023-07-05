Кедровые орехи: польза и вред для организма
Кедровые орехи — это семена сибирской (кедровой) сосны. Их ценят за отличные вкусовые качества и полезные свойства. Чем так хорош продукт, рассказываем ниже.
Калорийность и БЖУ кедровых орехов
Калорийность кедровых орехов примерно 673 ккал на 100 г продукта (это примерно горсть из сотни орешков).
Пищевая ценность кедровых орехов
|Название
|Количество на 100 г
|Белки
|13,7 г
|Жиры
|68,4 г
|Углеводы
|13,1 г
|Пищевые волокна (клетчатка)
|3,7 г
Польза кедровых орехов
Кедровые орехи богаты витаминами В1, В2, В4, В7, Е, К, РР, а также магнием, калием, медью, цинком, марганцем, железом и фосфором.
Кедровые орехи — прекрасный источник жирных кислот, которые легко насыщают, снижают уровень холестерина и регулируют обмен глюкозы. Кроме того, продукт содержит витамины группы В, дефицит которых может стать причиной анемии.
Укрепляют сон
В кедровых орехах содержатся ценная аминокислота триптофан. Она превращается в серотонин — нейромедиатор, который играет ключевую роль в регуляции настроения. Низкий уровень серотонина снижает количество гормона мелатонина, из-за чего нарушается цикл сна и бодрствования.
Налаживают работу сердечно-сосудистой системы
Линоленовая кислота, содержащаяся в кедровых орехах, снижает уровень холестерина. Съеденные натощак кедровые орехи нормализуют уровень сахара в крови. Кроме этого, из-за содержащегося в них марганца, снижается риск развития диабета.
Помогают в нормализации веса
Хоть кедровые орехи — высококалорийный продукт, они помогают бороться с лишним весом. Все дело в том, что жирные кислоты в составе продукта подавляют аппетит, помогая сохранять чувство сытости надолго.
Улучшают работу головного мозга
В кедровых орехах содержится омега-3, которая влияет на когнитивные функции и снижает риск развития деменции.
Поддерживают молодость
Кедровые орехи замедляют процессы старения. Калий нормализует водно-солевой баланс, предотвращая отеки. Витамин Е, поддерживая целостность клеточных мембран, защищает кожу от ультрафиолета.
Вред кедровых орехов
Даже полезный продукт нужно употреблять в ограниченном количестве. Кедровые орехи имеют высокую калорийность, поэтому они могут заметно утяжелить рацион. О переедании свидетельствует металлический или горький привкус во рту.
Людям, у которых есть проблемы с желчным пузырем (например, камни), нужно быть осторожными при употреблении любых орехов и семян. Выделяющаяся желчь может спровоцировать движение этих камней.
Кроме того, продукт может вызвать аллергию. Особенно чувствительным людям лучше сдать анализы на аллергены и проконсультироваться с врачом.
Сколько кедровых орехов можно съесть в день
Кедровый орех — жирный продукт. Дневная норма угощения не должна превышать 30 г. Этого хватит, чтобы насытить организм всеми важными нутриентами.
Применение кедровых орехов в медицине
На основе продукта готовят отвары, настойки и бальзамы. Скорлупа кедрового ореха повышает иммунитет, нормализует обмен веществ, снимает воспалительный процесс и помогает при мочекаменной болезни.
Измельченная мякоть полезна при болезнях суставов (артрите, остеохондрозе). Шелуху, жмых и отруби применяют для приготовления лечебных и профилактических ванн. Сырые орехи, смешанные с молоком, облегчают боль при сухом кашле, снимая воспаления.
Однако надо помнить, что народные средства не заменят прием у врача!
Применение кедровых орехов в кулинарии
Продукт имеет сладковатый вкус, который особенно ярко раскрывается после обжарки.
Салат с руколой, горчичной заправкой и кедровыми орехами
Ингредиенты:
-
моцарелла — 6 шт.;
-
помидоры черри — 6 шт.;
-
кедровые орехи — 50 г;
-
рукола — 50 г;
для заправки:
-
мед — 1 ч. л.;
-
французская горчица — 1 ч. л.;
-
оливковое масло — 1 ч. л.;
-
лимонный сок — 1/2 ч. л.
Приготовление:
- Моцареллу и черри разделите на половинки и смешайте с руколой.
- Для заправки соедините в чистой миске мед, французскую горчицу, оливковое масло и лимонный сок.
- Кедровые орехи слега подрумяньте на сковороде без масла и добавьте к черри с зеленью.
- Заправьте салат и подавайте.
Фруктовый смузи с кедровыми орехами
Ингредиенты:
-
ананас — 400 г;
-
кедровые орехи — 100 г;
-
финики — 5 шт.;
-
миндальное молоко — 1 ст.;
-
мята — 1 веточка.
Приготовление:
- Ананас очистите, произвольно нарежьте и переложите в чашу блендера.
- Финики замочите в кипятке на 15 минут и добавьте к ананасу.
- Влейте миндальное молоко, добавьте кедровые орехи и взбейте все вместе до однородности.
- Украсьте смузи мятой и подавайте.
Как выбрать и хранить кедровые орехи
Кедровые орехи собирают в сентябре и октябре. Поэтому важно, чтобы на упаковке был указан именно этот период. Срок годности орехов в скорлупе — 5-6 месяцев, очищенных — до трех месяцев.
При покупке обращайте внимание на целостность скорлупы. Повреждений быть не должно. Хранить орехи лучше в сухом и прохладном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи.
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