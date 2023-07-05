Кедровые орехи: польза и вред для организма

Кедровые орехи — это семена сибирской (кедровой) сосны. Их ценят за отличные вкусовые качества и полезные свойства. Чем так хорош продукт, рассказываем ниже.

Калорийность и БЖУ кедровых орехов

Калорийность кедровых орехов примерно 673 ккал на 100 г продукта (это примерно горсть из сотни орешков).

Пищевая ценность кедровых орехов

Название Количество на 100 г Белки 13,7 г Жиры 68,4 г Углеводы 13,1 г Пищевые волокна (клетчатка) 3,7 г

Польза кедровых орехов

Кедровые орехи богаты витаминами В1, В2, В4, В7, Е, К, РР, а также магнием, калием, медью, цинком, марганцем, железом и фосфором.

Укрепляют сон

В кедровых орехах содержатся ценная аминокислота триптофан. Она превращается в серотонин — нейромедиатор, который играет ключевую роль в регуляции настроения. Низкий уровень серотонина снижает количество гормона мелатонина, из-за чего нарушается цикл сна и бодрствования.

Налаживают работу сердечно-сосудистой системы

Линоленовая кислота, содержащаяся в кедровых орехах, снижает уровень холестерина. Съеденные натощак кедровые орехи нормализуют уровень сахара в крови. Кроме этого, из-за содержащегося в них марганца, снижается риск развития диабета.

Фото istockphoto.com/gbrundin

Помогают в нормализации веса

Хоть кедровые орехи — высококалорийный продукт, они помогают бороться с лишним весом. Все дело в том, что жирные кислоты в составе продукта подавляют аппетит, помогая сохранять чувство сытости надолго.

Улучшают работу головного мозга

В кедровых орехах содержится омега-3, которая влияет на когнитивные функции и снижает риск развития деменции.

Поддерживают молодость

Кедровые орехи замедляют процессы старения. Калий нормализует водно-солевой баланс, предотвращая отеки. Витамин Е, поддерживая целостность клеточных мембран, защищает кожу от ультрафиолета.

Вред кедровых орехов

Даже полезный продукт нужно употреблять в ограниченном количестве. Кедровые орехи имеют высокую калорийность, поэтому они могут заметно утяжелить рацион. О переедании свидетельствует металлический или горький привкус во рту.

Кроме того, продукт может вызвать аллергию. Особенно чувствительным людям лучше сдать анализы на аллергены и проконсультироваться с врачом.

Сколько кедровых орехов можно съесть в день

Применение кедровых орехов в медицине

На основе продукта готовят отвары, настойки и бальзамы. Скорлупа кедрового ореха повышает иммунитет, нормализует обмен веществ, снимает воспалительный процесс и помогает при мочекаменной болезни.

Фото istockphoto.com/ChamilleWhite

Измельченная мякоть полезна при болезнях суставов (артрите, остеохондрозе). Шелуху, жмых и отруби применяют для приготовления лечебных и профилактических ванн. Сырые орехи, смешанные с молоком, облегчают боль при сухом кашле, снимая воспаления.

Однако надо помнить, что народные средства не заменят прием у врача!

Применение кедровых орехов в кулинарии

Продукт имеет сладковатый вкус, который особенно ярко раскрывается после обжарки.

Салат с руколой, горчичной заправкой и кедровыми орехами

Ингредиенты:

моцарелла — 6 шт.;

помидоры черри — 6 шт.;

кедровые орехи — 50 г;

рукола — 50 г;

для заправки:

мед — 1 ч. л.;

французская горчица — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1/2 ч. л.

Фото istockphoto.com/OlgaLepeshkina

Приготовление:

Моцареллу и черри разделите на половинки и смешайте с руколой. Для заправки соедините в чистой миске мед, французскую горчицу, оливковое масло и лимонный сок. Кедровые орехи слега подрумяньте на сковороде без масла и добавьте к черри с зеленью. Заправьте салат и подавайте.

Фруктовый смузи с кедровыми орехами

Ингредиенты:

ананас — 400 г;

кедровые орехи — 100 г;

финики — 5 шт.;

миндальное молоко — 1 ст.;

мята — 1 веточка.

Фото istockphoto.com/I_rinka

Приготовление:

Ананас очистите, произвольно нарежьте и переложите в чашу блендера. Финики замочите в кипятке на 15 минут и добавьте к ананасу. Влейте миндальное молоко, добавьте кедровые орехи и взбейте все вместе до однородности. Украсьте смузи мятой и подавайте.

Как выбрать и хранить кедровые орехи

Кедровые орехи собирают в сентябре и октябре. Поэтому важно, чтобы на упаковке был указан именно этот период. Срок годности орехов в скорлупе — 5-6 месяцев, очищенных — до трех месяцев.

При покупке обращайте внимание на целостность скорлупы. Повреждений быть не должно. Хранить орехи лучше в сухом и прохладном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи.

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