Черемуха: польза и вред для организма

Черемуха — это ягода, которая издавна известна и любима во многих странах мира. Ее история насчитывает несколько веков, и за это время она стала не только популярным продуктом питания, но и ценным лекарственным растением. Вместе с экспертом расскажем, какие полезные свойства имеет черемуха и как ее можно использовать в кулинарии, косметологии и медицине.

Калорийность и БЖУ черемухи

Калорийность черемухи составляет 46 ккал.

В 100 г:

белков — 8 г;

жиров — 0 г;

углеводов — 17 г.

Польза черемухи

Содержит калий

Калий необходим организму для поддержания здоровья сердца и нервной системы, регулирования уровня жидкости в клетках, улучшения работы мышц и здоровья костей.

Содержит медь

Медь необходима организму для образования клеток крови, нормального функционирования нервной системы и образования коллагена.

Содержит кислоты

В черемухе содержатся лимонная, яблочная, синильная и аскорбиновая кислоты. Они участвуют во многих биохимических процессах: обмене веществ, пищеварении, синтезе белков и ДНК, поддержании кислотно-щелочного баланса и функционировании иммунной системы.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Содержит дубильные вещества

Дубильные вещества защищают кожу от вредных воздействий окружающей среды: ультрафиолетовых лучей, бактерий и грибков. Они незаменимы для поддержания эластичности и здоровья кожи. Дубильные вещества также имеют антиоксидантные свойства.

Содержит витамин С

Витамин С не только укрепляет иммунную систему, но и участвует в других важных процессах. Например, в образовании нейромедиаторов — биологически активных веществ, которые передают нервные импульсы.

Вред черемухи

В косточках черемухи содержатся амигдалин и пруназин. В больших количествах они быть опасны, так как при расщеплении в организме высвобождают ядовитый для человека цианид. Поэтому не рекомендуется употреблять плоды черемухи, а также заваривать сушеные ягоды, если из них не извлечена косточка.

Нельзя принимать препараты с черемухой беременным женщинам и тем, кто планирует завести ребенка. Также противопоказаниями могут служить:

возраст до 5 лет;

беременность и лактация;

гипертония;

склонность к аллергиям;

диабет.

Черемуха в косметологии

Перед использованием любых домашних средств стоит проконсультироваться с врачом.

Черемуха против акне

Вещества, содержащиеся в черемухе, имеют заживляющее и противовоспалительное действие. Свежим соком этой ягоды можно обрабатывать воспаления на коже. Для этого ватную палочку окуните в сок (можно размять ягоды вилкой) и точечно нанесите на проблемные зоны.

Лед из черемухи

Протирание лица льдом может принести существенную пользу: уменьшить отеки и воспаления, улучшить кровообращение, сузить поры. Чтобы получить двойной эффект от процедуры, можно заморозить в форме отвар черемухи. Ягоды способствуют естественной выработке коллагена, поэтому такой лед уменьшит количество морщин и придаст коже здоровое сияние.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Черемуха в медицине

Перед использованием любых домашних средств стоит проконсультироваться с врачом.

Отвар из черемухи

Плоды черемухи обладают закрепляющим действием и используются в виде отвара против диареи неинфекционной природы. Столовую ложку сухой черемухи заливают стаканом кипятка, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 минут. Потом отвар необходимо охладить до комнатной температуры и процедить.Полученный настой надо довести кипяченой водой до 200 мл. Принимают такой отвар в теплом виде по 50 мл 2-4 раза в день за 30 минут до еды.

Отвар цветков черемухи

В народной медицине используется отвар цветков черемухи. Для приготовления отвара 10 г сушеных соцветий заливают 200 мл кипятка, настаивают 10 мин, затем процеживают. Такой настой имеет противовоспалительное, фитонцидное и ранозаживляющее действие.

Отвар листьев черемухи

Отвар из сушеных листьев этого растения тоже помогает при диарее. Его также применяют для лечения фурункулеза, им полощут рот, чтобы избавиться от стоматита и кариеса. Для приготовления отвара 20 г сушеных листьев кипятят в 200 мл воды 5 мин, затем процеживают. Принимают по 50 мл 3-4 раза в день.

Вкусные рецепты с черемухой

Печенье из черемуховой муки

Ингредиенты:

разрыхлитель — 4 г;

мука черемуховая — 100 г;

мука овсяная — 130 г;

крахмал кукурузный — 30 г;

молоко кокосовое — 170 мл;

кокосовый сахар — 30 г;

масло сливочное — 100 г;

яйца — 2 шт.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Нагреть молоко, добавить в него черемуховую муку, перемешать и оставить на 30 минут. Взбить размягченное сливочное масло с сахаром, постепенно добавляя яйца. Всыпать черемуховую смесь и остальные сухие ингредиенты. Раскатать из теста шарики, придать им форму печенья, выложить на пергамент или силиконовый коврик. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 25 минут.

«Живой» джем из черемухи

Ингредиенты:

черемуха — 200 г;

кокосовый сахар — 30 г;

семена чиа — 1 ч.л.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Черемуху перебрать и промыть, просушить, перемолоть на мясорубке Полученную смесь протереть через сито, добавить сахар, семена чиа Оставить на 30 минут. Хранить в холодильнике не более 3 суток.

Как выбрать черемуху

Не собирайте черемуху у оживленных дорог или промышленных предприятий. Такие места загрязнены токсичными веществами: выхлопными газами, нефтью и другими химическими примесями. Эти вещества могут попадать на поверхность почвы и впитываться растениями.

Лучше всего собирать черемуху с деревьев, растущих в сельской местности. Спелые ягоды можно собирать с июля по сентябрь — готовые к сбору плоды имеют черный цвет. Чтобы удостовериться в спелости, попробуйте несколько ягод: они не должны иметь вяжущую консистенцию. Однако не откладывайте сбор черемухи надолго. Если ягода переспеет, она будет лопаться и мяться в руках.

Если вы покупаете свежую черемуху, обратите внимание на внешний вид ягод. На них не должно быть серых пятен и точек, а кожица не должна быть сморщенной — это значит, что ягоды сорвали давно и они начали терять влагу.

Как хранить черемуху

Храните черемуху в холодильнике. Перед этим убедитесь, что она полностью сухая. Если вы хотите сохранить черемуху на длительное время, то заморозьте ее. Это поможет сохранить ее свежесть и питательные свойства. Не храните черемуху в пластиковых пакетах, так как это может привести к скоплению влаги и гниению.

Популярные вопросы

Как отделить косточки от черемухи?

Можно проварить черемуху в кипящей воде 10 минут или измельчить блендером на маленькой скорости (так, чтобы косточки не раскололись). После этого ягоды протрите через сито.

Почему нельзя сажать черемуху на участке?

У черемухи мощные корни, поэтому высаженное рядом с домом дерево может повредить его фундамент. К тому же у цветков этого растения очень сильный запах, который с течением времени может надоесть. Черемуха также токсична для домашних животных, которые случайно могут проглотить кусочки коры или листья.

Сколько черемухи можно есть в день?

Не стоит забывать, что в больших количествах ягоды черемухи и особенно их косточки могут быть ядовиты. Поэтому в день рекомендуется употреблять не больше одной горсти свежих ягод.