Как приготовить глинтвейн в домашних условиях: 7 лучших рецептов
Вместе с экспертом расскажем о том, как приготовить глинтвейн — идеальный напиток для холодной осенней погоды. Его главное преимущество — это возможность подстраиваться под любые вкусы: в этот напиток можно добавить разные пряности, фрукты и ягоды. Предлагаем вам семь рецептов, среди которых есть как всем полюбившаяся классика, так и по-настоящему оригинальные способы приготовления глинтвейна.
Глинтвейн на красном вине
Ингредиенты:
-
вино красное сухое — 180 мл;
-
апельсин свежий — 20 г;
-
лимон свежий — 10 г;
-
имбирь — 5 г;
-
мед натуральный — 20 г;
-
вода фильтрованная — 20 г;
-
корица палочкой — 2 шт.;
-
гвоздика — 3 шт.;
-
анис — 1 звездочка.
Способ приготовления:
-
В сосуд (питчер или кастрюлю) влить вино, мед и воду.
-
Нарезать фрукты небольшими треугольниками и положить в питчер.
-
Добавить специи (гвоздика, анис), нагреть все до температуры 70°C.
-
При подаче украсить долькой апельсина.
Глинтвейн безалкогольный
Ингредиенты:
-
сок винограда — 180 мл;
-
сироп персидские специи — 20 мл;
-
анис — 4 звездочки;
-
корица — 1 палочка;
-
апельсин — 30 г (кружок);
-
черника свежая или замороженная — по желанию.
Способ приготовления:
-
Влить все в сосуд (питчер или кастрюлю).
-
Нагреть до температуры 70°C.
-
Перелить в бокал для глинтвейна и по желанию украсить черникой.
Глинтвейн на белом вине с облепихой
Ингредиенты:
-
вино белое сухое — 180 мл;
-
мед липовый — 20 г;
-
облепиха — 20 г;
-
апельсин — 20 г;
-
яблоко — 20 г;
-
гвоздика — 4 шт.;
-
анис — 4 звездочки;
-
корица палочкой — 2 шт.
Способ приготовления:
-
В сосуд (питчер или кастрюлю) влить все ингредиенты.
-
Нагреть до температуры 70°C.
-
Перелить в бокал для глинтвейна.
Глинтвейн с ромашкой
Ингредиенты:
-
ромашка сухая — 2 г;
-
ромашка — 1 цветок;
-
вода горячая — 200 мл;
-
сироп глинтвейн — 20 г;
-
анис — 2 звездочки;
-
корица — 1 шт.;
-
яблочный сок — 30 мл.
Способ приготовления:
-
Настоять все ингредиенты в горячей воде температурой 96°C в течение 10 минут.
-
Перелить в бокал для глинтвейна и украсить цветком сухой ромашки.
Глинтвейн на гранатовом соке
Ингредиенты:
-
гранатовый сок — 180 мл;
-
ром кубинский — 50 мл;
-
гранат свежий — 20 г;
-
апельсин — 20 г;
-
анис — 2 звездочки;
-
гвоздика — 4 шт.;
-
корица палочкой — 4 шт.;
-
мед — 20 г.
Способ приготовления:
-
Все ингредиенты нагреть до температуры 70°C.
-
Перелить в бокал для глинтвейна и украсить веточкой розмарина.
Глинтвейн с грушей
Ингредиенты:
-
белое полусладкое вино — 500 мл;
-
анис — 4 звездочки;
-
корица молотая — 15 г;
-
апельсин — 20 г;
-
груша — 20 г;
-
малина — по желанию.
Способ приготовления:
-
Положить в кастрюлю с толстым дном анис, корицу и залить вином.
-
Поставить на медленный огонь и томить смесь при температуре 45°C около трех часов.
-
Нарезать апельсин и грушу и положить в бокал для глинтвейна.
-
Налить в него подогретое вино и при желании украсить малиной.
Глинтвейн с изюмом и миндалем
Ингредиенты:
-
красное сухое вино — 700 мл;
-
коньяк (можно заменить на бренди или водку) — 250 мл;
-
гвоздика — 25 шт.;
-
корица — 5 палочек;
-
очищенный миндаль — 1 стакан;
-
мед — 160 г;
-
апельсин — 1 шт.;
-
изюм — полстакана.
Способ приготовления:
-
Влить в кастрюлю алкоголь.
-
Поставить смесь на медленный огонь и следить, чтобы она не закипела.
-
Через 10 минут добавить специи, сахар и нарезанный апельсин. Перемешать.
-
Томить глинтвейн около получаса, затем добавить миндаль и изюм
-
Через 10 минут после этого снять с огня.