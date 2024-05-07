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Эпидемиолог объяснил, чем опасен березовый сок
Питание и еда

Сегодня, 15:45

0 мин.

Эпидемиолог объяснил, чем опасен березовый сок

Мария Маковей
Автор
Березовый сок
Фото happy_lark/istockphoto.com
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Врач-эпидемиолог Николай Дубинин в беседе с «СЭ» отметил, что березовый сок противопоказан при аллергии на пыльцу березы. Также с осторожностью напиток следует пить людям, у которых есть непереносимость глютена.

Кроме того, в березовом соке содержится калий и магний, которые помогают избавиться от отеков и нормализуют кровяное давление. Однако эти микроэлементы способны привести к обострению мочекаменной болезни, заключил эксперт.

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