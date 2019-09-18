Борьба
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Борьба

Воробьева победила украинку Бережную и завоевала золото ЧМ по борьбе

17:43
Теги:

Россиянка Наталья Воробьева (до 72 кг) завоевала золотую медаль чемпионата мира по борьбе, который проходит в Нур-Султане. В финале 28-летняя спортсменка победила украинку Алину Бережную со счетом 4:0.

Это первая золотая медаль в российской женской борьбе на чемпионатах мира с 2015 года, когда сама Воробьева взяла золото в категории 69 кг. Она также является олимпийской чемпионкой Лондона-2012 в категории 69 кг.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир