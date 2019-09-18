Воробьева победила украинку Бережную и завоевала золото ЧМ по борьбе

Россиянка Наталья Воробьева (до 72 кг) завоевала золотую медаль чемпионата мира по борьбе, который проходит в Нур-Султане. В финале 28-летняя спортсменка победила украинку Алину Бережную со счетом 4:0.



Это первая золотая медаль в российской женской борьбе на чемпионатах мира с 2015 года, когда сама Воробьева взяла золото в категории 69 кг. Она также является олимпийской чемпионкой Лондона-2012 в категории 69 кг.