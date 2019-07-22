Вольник Бекбулатов принес России первое золото ЕЮОФ-2019

Магомед Бекбулатов стал победителем соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 48 кг на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Баку.

В финале 15-летний россиянин одержал победу над Лукой Гугешашвили из Грузии. По ходу схватки Бекбулатов вел со счетом 7:2. За 5 секунд до конца его сопернику удалось провести прием на 4 балла, но нашему спортсмену удалось удержать победу. Бронзовые медали завоевали Егор Рудавский из Белоруссии и Мержавад Набиев из Азербайджана.

– В финале у меня был очень непростой соперник, он призер первенства Европы, а я первый раз вышел на соревнованиях такого уровня, – сказал Бекбулатов после победы. – На последней секунде я улетел, но все равно смог выиграть золото. (Мария Маркова)