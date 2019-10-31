Российский борец Бекбулатов намерен выступать за сборную Узбекистана

Чемпион Европы 2017 года в весовой категории до 65 кг российский борец вольного стиля Ильяс Бекбулатов намерен сменить спортивное гражданство и выступать за национальную команду Узбекистана.

— Бекбулатов намерен выступать за сборную Узбекистана, он не видит себя в российской сборной и видит массу проблем, которые мешают ему в реализации своих амбиций, это его решение, — цитирует президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. — Окончательного решения по нему нет — есть ряд условностей, которые должны быть выполнены, и нужно окончательно убедиться в том, что он других путей для себя не видит.