Ненад Лалович: "У заявки Красноярска много сильных аргументов на проведение ЧМ-2022"

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович отметил высокий уровень организации Кубка мира по вольной борьбе, проходящего в Якутске и рассказал о шансах Красноярска принять чемпионат мира в 2022 году.

– Якутск как место проведения Кубка мира превзошел все ожидания. Я разговаривал с представителями команд – все довольны уровнем приема. Все требования регламента UWW соблюдены, и здесь просто фантастический уровень гостеприимства. Каждый житель Якутии от главы региона Айсена Николаева до обычного болельщика сделал все, чтобы турнир всем запомнился.

– Какие моменты Кубка мира особенно запомнились?

– Я не ожидал такой красивой церемонии открытия. Получилось очень эффектный рассказ о Якутии, ее национальных особенностях в современной упаковке. Представление борьбы было выполнено очень технологично и современно. И, конечно, болельщики были душой и мотором Кубка мира. В зале была уникальная атмосфера. Такое ощущение, что болельщиков было слышно за пределами Якутии, причем поддерживали они не только россиян. Этот драйв стимулировал борцов на красивую борьбу, и мы увидели много интересных схваток и упорных матчей. Видно, что все сборные ведут очень серьезную работу к Токио-2020.

– В прошлом году Россия провела чемпионат Европы в Каспийске и чемпионат мира среди ветеранов в Перми. Сейчас Кубок мира – в Якутске...

– Для UWW важно, чтобы крупные турниры проводились не только в столицах, но и в регионах, где борьбу по-настоящему любят. Важно, что и в Каспийске, и в Перми, и в Якутске был достигнут требуемый уровень организации и продвижения. Во многом это произошло благодаря сотрудничеству организаторов с фондом Росконгресс, имеющем уникальный опыт проведения крупнейших экономических форумов, XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и других проектов. Оператор отстроил взаимодействие между UWW, ФСБР, территориями, которые раньше не принимали события такого уровня. Это очень интересный и полезный организационный опыт.

– Красноярск будет претендовать на чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года. Какие шансы у этой заявки?

– Красноярск – это особое место для мировой борьбы. Все знают и чтят Ивана Ярыгина, помнят как Красноярск провел чемпионат мира 1997 года. Многие сборные приезжают на гра-при имени Ярыгина или на тренировочные сборы в академию Дмитрия Миндиашвили. Красноярск получил современную спортивную и городскую инфраструктуру к зимней Универсиаде. Все это – очень сильные аргументы в поддержку Красноярска, но мы пока не знаем, кто еще будет претендовать на 2022 год. Как и всегда решение будет приниматься голосованием на исполкоме UWW.