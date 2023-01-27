Мамиашвили: «Большинство атлетов и тренеров не мыслят мировой спорт без участия россиян»

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказал мнение, что подавляющее большинство атлетов и тренеров не представляют мировой спорт без россиян.

«МОК уже сделал заявление, что российские спортсмены будут допущены, готовится какой-то протокол, по которому будут якобы допускать, — цитирует ТАСС Мамиашвили. — Все-таки убежден, что подавляющее большинство спортсменов, тренеров не мыслят мировой спорт без участия россиян. Конечно, это вопиющая несправедливость — лишать возможности участвовать в крупнейших мероприятиях и продолжать тиражировать те принципы, ради которых служит МОК».

25 января МОК призвал федерации по видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян, которые не принимают активного участия в поддержке СВО, до международных соревнований в нейтральном статусе.