Депутат Госдумы РФ, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин считает пропаганду спорта и здорового образа жизни главной целью проведения международного форума «Россия — спортивная держава».

— Все цели и задачи, связанные с проведением форума — вторичны по сравнению с педагогическими, — считает Карелин. — Главное — пропаганда спорта. Этот форум транслирует, что спорт в нашем государстве важен, и президент страны уделяет этому огромное внимание. И речь не только о крупнейших мероприятиях, таких как Олимпиада, Универсиады, чемпионат мира по футболу. Спорт важен для каждого. И есть очень элегантные способы об этом рассказывать, к примеру, выездные выставки государственного музея спорта. В Ульяновске в прошлом году была отличная экспозиция. С радостью буду сам делиться опытом, тем более, в такой компании. (Антон Бабошин)