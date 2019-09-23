Глава UWW Лалович готов баллотироваться на пост после Олимпиады-2020

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) серб Ненад Лалович готов снова выставить свою кандидатуру на выборы главы организации, которые пройдут после Олимпиады 2020 года в Токио.

«Я буду выдвигаться. Еще много предстоит сделать в области маркетинга, коммерческих и телевизионных прав, создания турнирного продукта, развития пляжной борьбы, продвижения в Африке и Азии, — приводит ТАСС слова Лаловича. — Это и многое другое и станет содержанием работы бюро UWW и моей, в том случае, если конгресс окажет мне честь руководить борьбой на протяжении следующего президентского срока».

Лалович является седьмым президентом UWW, он был избран на этот пост 18 мая 2013 года после отставки на специальном конгрессе в Москве Рафаэля Мартинетти. В сентябре 2014 года Лалович был переизбран на шестилетний.

Выборный конгресс UWW состоится в сентябре 2020 года, место проведения будет определено позднее. В Нур-Султане бюро UWW утвердило повестку предстоящего конгресса. В том числе на нем будут подняты вопросы об ограничениях деятельности президента в два срока и возрастном цензе в 75 лет для членов бюро.