Екатерина Букина выиграла золото ЧЕ по борьбе с шестой попытки

Бронзовый призер Олимпиады-2016 по женской борьбы Екатерина Букина с шестой попытки выиграла чемпионат Европы. В финале турнира в олимпийской категории до 76 кг она взяла реванш у турчанки Ясемин Адар за поражение в решающей схватке ЧЕ-2018.

— Если честно, я уже сбилась со счета сколько раз боролась на чемпионатах Европы, — рассказала Екатерина Букина. — Медалей было много, но наконец-то я смогла выиграть. Я очень рада этой победе. Адар — один из лидеров веса, она была и чемпионкой Европы, и чемпионкой мира. Поэтому напряжение давало о себе знать. Решало все — и техника, и тактика, и эмоции. Сегодня передо мной завоевали золото Ольга Хорошавцева и Ханум Велиева, и я не могла выступить по-другому. В последнее время у нас складывается сплоченная команда, словно одно целое, мы болели и помогали друг другу.

В первый день финалов турнира по женской борьбе на чемпионате Европы в Риме золото также завоевали Ольга Хорошавцева в неолимпийском весе до 55 кг и Ханум Велиева в олимпийской категории до 68 кг.