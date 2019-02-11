Центр борьбы будет построен в Уфе по стандартам UWW

В десяти школах Башкортостана с 1 сентября борьба станет третьим уроком физкультуры, а к 2022 году в Уфе построят республиканский центр борьбы по стандартам Объединенного мира борьбы (UWW). Об этом сообщил глава комиссии UWW "Спорт для всех" Георгий Брюсов, подводя итоги научно-практической конференции "Борьбу – в школу!", прошедшей в Уфе.

"Центральным событием конференции стало подписание главой Башкортостана Радием Хабировым соглашения с ФСБР, которое по сути ознаменовало новый системный этап в развитии спортивной борьбы в России. Созидательная работа будет вестись по трём направлениям: школьная борьба в рамках программы "Спорт для всех", строительство быстровозводимых залов для борьбы в районах, где в них особенно нуждаются, а также создание межрегионального центра для спортивной и национальной борьбы. Реализация этого масштабного проекта получила твёрдую поддержку Радия Хабирова. Уже сейчас определены 10 школ в районах, готовящихся к внедрению борьбы на третьем уроке физкультуры с нового учебного года. А к 2022 году планируют завершить строительство центра в Уфе. Он будет возведен в соответствии со стандартами UWW как для проведения международных турниров, так и ведения учебно-методической работы, тренировочных сборов. Без сомнения, данный проект получит поддержку по линии Комиссии "Спорт для всех" ОКР и Sport for All UWW", – отметил Георгий Брюсов.