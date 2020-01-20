Александр Карелин: «В российской борьбе звание корифея не выдается надолго»

Бывший борец и депутат Госдумы России Александр Карелин рассказал о чемпионате России по греко-римской борьбе.

— Чемпионат запомнился яркими отрезками. Александр Чехиркин — молодец, хорошо провел турнир. Наверное, его бросок в финальной схватке — хорошую вертушка из стойки можно назвать самым ярким. Конкуренция внутри веса до 77 кг показывает, что категория у нас котируется, и в мире — Роман Власов дважды олимпийский, Саша Чехиркин — сильнейший в мире, да и остальные в этом весе — не из больницы. Победа Чехиркина выделяет глубину ростовской школы борьбы. Очень острая и обязывающая к дисциплине и упорству конкуренция несомненно поможет завоевать олимпийскую лицензию и достойно представить страну на Олимпиаде самому достойному, кто получит право выступать в Токио.

В тяжелом весе были довольно скромные поединки. Сергей Семенов отборолся расчетливо, а его соперник Зураби Гедехаури не показал должного напора, с чемпионом мира и призером Олимпиады нужно бороться более претензионно.

В российской борьбе звание корифея не выдается надолго, а присуждается лишь от турнира к турниру. И то, что тренерский штаб освободил от чемпионата пятерых лидеров, только усложнило конкуренцию. Поэтому «Выбор сильных» — это был не только наш вольготный подарок тем, кто приехал из центра России, но и то, что выбирали самых сильных: тех, кто будет в команде помогать первым номерам, тех, кто будет претендовать на эти первые места. Это сильная организация, сильные художники, сильные авторы, ну и, конечно же, сильные поводы.

Победителями чемпионата России по греко-римской борьбе, прошедшего в Новосибирске, стали Виталий Кабалоев (55), Жамболат Локьяев (до 60 кг), Ибрагим Лабазанов (63), Назир Абдулаев (67), Адам Курак (72), Александр Чехиркин (77), Шамиль Ожаев (82), Давит Чакветадзе (87), Александр Головин (97) и Сергей Семенов (130).