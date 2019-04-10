Абдулрашид Садулаев: "Никогда не уйду в ММА. У меня свой вид спорта - мужественный, без оскорблений"

Олимпийский чемпион-2016 Абдулрашид Садулаев не намерен в будущем переходить в ММА. Во вторник на чемпионате Европы в Бухаресте Садулаев завоевал четвертое золото континентального первенства в карьере.

- Я никогда не уйду в ММА, - цитирует ТАСС 22-летнего Садулаева. - Да, там у меня выступает много друзей, я смотрю их поединки, переживаю за них. Но у меня свой вид спорта - красивый, мужественный, без оскорблений. Тем более что борьба - это то, что мне удается хорошо, а на жизнь мне хватает.