Тигр стал талисманом чемпионата мира 2022 года по волейболу в России

Тигр стал официальным талисманом чемпионата мира 2022 года в России, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Выбор сделали болельщики, которые голосовали в течение трех недель на официальном сайте турнира. За тигра отдали голоса почти 46 процентов болельщиков. На втором месте оказался медведь, который набрал 41,9 процента голосов.

Отмечается, что имя талисмана объявят позже.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России.