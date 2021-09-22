Волейбол
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат мира

Талисман чемпионата мира 2022 года по волейболу в России получил имя

15:55
Теги:

Талисман чемпионата мира 2022 года в России, выбранный болельщиками, получил имя Тигроша, информирует пресс-служба оргкомитета турнира.

«Наш официальный маскот наконец-то получил имя. ТИГРОША! Просим любить и жаловать», — говорится в сообщении оргкомитета в Instagram.

Напомним, за тигра отдали голоса почти 46 процентов болельщиков. На втором месте оказался медведь, который набрал 41,9 процента голосов.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CUH4SwIMBpf/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Семак отреагировал на решение Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России
Капризов — новый царь и бог Миннесоты! Русский форвард выбил рекордный контракт и десятки миллионов долларов
«Ленинградец» — «Краснодар»: прогноз экспертов на матч БЕТСИТИ Кубка России 22 сентября
«Надо убирать из футбола не Кокорина, а тех, кто взял его в «Фиорентину». В Италии издеваются над российским форвардом
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд