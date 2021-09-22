Талисман чемпионата мира 2022 года по волейболу в России получил имя

Талисман чемпионата мира 2022 года в России, выбранный болельщиками, получил имя Тигроша, информирует пресс-служба оргкомитета турнира.

«Наш официальный маскот наконец-то получил имя. ТИГРОША! Просим любить и жаловать», — говорится в сообщении оргкомитета в Instagram.

Напомним, за тигра отдали голоса почти 46 процентов болельщиков. На втором месте оказался медведь, который набрал 41,9 процента голосов.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России.