Талисман чемпионата мира 2022 года по волейболу в России получил имя
15:55
Талисман чемпионата мира 2022 года в России, выбранный болельщиками, получил имя Тигроша, информирует пресс-служба оргкомитета турнира.
«Наш официальный маскот наконец-то получил имя. ТИГРОША! Просим любить и жаловать», — говорится в сообщении оргкомитета в Instagram.
Напомним, за тигра отдали голоса почти 46 процентов болельщиков. На втором месте оказался медведь, который набрал 41,9 процента голосов.
Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России.
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