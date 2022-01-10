Мусэрский вышел из дисквалификации и в первой же игре настрелял 36 очков. Ждать ли его на домашнем ЧМ?

Дмитрий продолжает зажигать в Японии.

В октябре весь спортивный мир облетела шокирующая новость: олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован за допинг. Это было страшным потрясением. Все-таки волейбол — далеко не тот вид спорта, где поголовно балуются запрещенкой. Громкие истории можно пересчитать по пальцам одной руки. А тут — сам Мусэрский. Икона!

Работал в клубе наравне со всеми

Правда, когда появились подробности, ситуация предстала в новом свете. Запрещенный препарат действительно был — экстракт герани. Но 1) дело относится к апрелю 2013-го и 2) ни Дмитрию, ни ВФВ об этом никто тогда не сказал. Информация всплыла сейчас в результате анализа базы данных Московской антидопинговой лаборатории, в которой в то время творились загадочные дела. И что там было с Мусэрским на самом деле — одному Родченкову известно.

Чувствовали абсурдность ситуации и FIVB. Как быть? С одной стороны, спортсмена надо наказать. С другой, у него нет никаких вариантов представить свои доводы — прошло целых семь лет. В итоге сошлись на компромиссе: наш блокирующий-великан признал вину, а ему дали символические девять месяцев дисквала. При этом официально разрешили тренироваться с его клубом «Сантори» уже с ноября. Не знаю, были ли в антидопинговой истории подобные поблажки.

В итоге 33-летний спортсмен залечился после полученных летом травм и провел нормальную предсезонку. Работал в клубе наравне со всеми, разве что начало чемпионата Японии ему пришлось пропустить. В январе дисквалификация закончилась и в субботу он, наконец, получил право выйти в официальном матче.

Сборная — совсем не фантастика

Не повезло «Нагое». Мусэрский без раскачек включил режим уничтожения — и наколотил 36 очков. «Сантори» победил 3:2. Причем тай-брейк получился упорным, но при счете 14:13 Дмитрий оформил эйс. Японцы наверняка сразу вспомнили, почему именно его они признали MVP и лучшим подающим прошлого сезона.

В воскресенье в повторном матче команда из Осаки снова по полной нагружала российского диагонального. Почти каждая вторая передача шла на него. Из 37 атак он реализовал 21, но этого оказалось мало — поражение 1:3.

«Сантори» Мусэрского сейчас на третьем месте в чемпионате и с возвращением своей главной звезды точно будет претендовать на защиту титула.

Интересно, как на эти новости отреагировал главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо. С одной стороны, Дмитрий очень давно не феерил в матчах за национальную команду и несколько выпал из обоймы. С другой стороны, если он продолжит жечь в Японии, то наверняка получит приглашение на Лигу наций-2022. Тем более, что неизвестно, когда восстановится и как быстро наберет форму после травмы блокирующий Илья Власов. Да и атакующий потенциал Мусэрского внушителен. Это очевидный плюс, тем более, что Виктор Полетаев в роли лидера никак закрепиться пока не может, а выезжать на одном Максиме Михайлове всегда нельзя.

Вот и получается, что возвращение Дмитрия в сборную и даже участие на главном турнире года — чемпионате мира в России — совсем не фантастика.

Составы групп первого раунда ЧМ 2022:

Группа А: ВФВ, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико (Москва и Санкт-Петербург)

Группа В: Бразилия, Япония, Куба, Катар (Кемерово)

Группа С: Польша, США, Мексика, Болгария (Новосибирск)

Группа D: Франция, Словения, Германия, Камерун (Уфа)

Группа Е: Италия, Канада, Турция, Китай (Екатеринбург)

Группа F: Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет (Красноярск)

Расписание матчей сборной ВФВ на первом этапе:

26 августа, 20:00. ВФВ — Тунис (Санкт-Петербург)

28 августа, 20:00. ВФВ — Пуэрто-Рико (Москва)

29 августа, 20:00. ВФВ — Сербия (Москва)