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Волейболисты молодежной сборной России с победы стартовали во 2-м групповом этапе ЧМ

20:21
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Мужская молодежная сборная России по волейболу обыграла Болгарию в матче 1-го тура второго группового раунда чемпионата мира.

Встреча, состоявшаяся 27 сентября, завершилась победой россиян в трех сетах — 25:21, 25:22, 25:19.

В другом матче группы F Польша в четырех сетах переиграла Бразилию.

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Иван Шитик все материалы автора

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