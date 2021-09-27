Волейболисты молодежной сборной России с победы стартовали во 2-м групповом этапе ЧМ
20:21
Мужская молодежная сборная России по волейболу обыграла Болгарию в матче 1-го тура второго группового раунда чемпионата мира.
Встреча, состоявшаяся 27 сентября, завершилась победой россиян в трех сетах — 25:21, 25:22, 25:19.
В другом матче группы F Польша в четырех сетах переиграла Бразилию.
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