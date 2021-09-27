В Казани к чемпионату мира по волейболу-2022 обновят дворец спорта

В столице Татарстана Казани началась работа над обновлением дворца волейбола «Санкт-Петербург». Реконструкция спортивного центра осуществляется в связи с проведением в городе части матчей мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года.

«Мы сейчас проводим капитальный ремонт в центре волейбола. Он обновляется в связи с проведением у нас игр чемпионата мира по волейболу в 2022 году, — сказал на пресс-конференции перед стартом волейбольного сезона журналистам директор ВК «Зенит-Казань» Олег Брызгалов. — Будут заменены все кресла на более удобные, это была наша боль, и наконец-то удается ситуацию решить. Заменена будет и акустика, поставлены новые экраны. Много изменений, масштабная глубокая переработка, пусть не всегда заметная невооруженным глазом. Уже сделали хороший ремонт во всех раздевалках, чтобы было всем комфортно — как нашему клубу, так и командам, которые к нам приезжают».

«Также строится удобная большая стоянка рядом с ареной для болельщиков. Она откроется к началу нового сезона. Надо понимать, что наш клуб — флагман по работе с болельщиками в стране. У нас почти 350 тысяч подписчиков в соцсетях — в пять раз больше, чем у всех остальных команд. 120 тысяч человек смотрят клубное телевидение, у нас серебряная кнопка YouTube. Поэтому мы, соблюдая все правила Роспотребназдора, хотим показывать красивую игру и собирать аншлаги», — добавил Брызгалов.

Центр волейбола в Казани построили в 2010 году к универсиаде-2013.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Уфе, Екатеринбурге, Ярославле, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.