Латвия и Финляндия одержали победы на чемпионате Европы
21:47
Сборная Латвии обыграла команду Эстонии (3:1). Финляндия с аналогичным результатом победила Северную Македонию.
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа D
Эстония — Латвия — 1:3 (23:25, 22:25, 25:16, 21:25)
1 сентября. Таллин. «Saku Suurhall».
Группа C
Финляндия — Северная Македония — 3:1 (25:20, 25:15, 24:26, 25:22)
1 сентября. Тампере. «Hakametsa Arena».
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