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Латвия и Финляндия одержали победы на чемпионате Европы

21:47

Сборная Латвии обыграла команду Эстонии (3:1). Финляндия с аналогичным результатом победила Северную Македонию.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа D

Эстония — Латвия — 1:3 (23:25, 22:25, 25:16, 21:25)

1 сентября. Таллин. «Saku Suurhall».

Группа C

Финляндия — Северная Македония — 3:1 (25:20, 25:15, 24:26, 25:22)

1 сентября. Тампере. «Hakametsa Arena».

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Евгений Петров все материалы автора

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