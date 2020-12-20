Кубок России остается у «Динамо-Ак Барс» — 1:3.

Кубок России памяти Гиви Ахвледиани. Финал.

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (25:22, 21:25, 15:25, 22:25)

Щербань 6 Королева 10 Енина 19 Фабрис 23 Романова 3 Брисио 22 Перейра 15 Старцева 2 Фетисова 8 Федоровцева 11 Гончарова 21 Коновалова 9 Бибина (л) Подкопаева (л) Климец 0 Котикова 0 Кроткова 2 Попова 0 Кузнецова 1 Кадочкина 0

Набранные очки — 83:97 (атака — 50:49, блок — 14:23, подача — 0:5, позитивный прием — 43% — 54%).

20 декабря. Москва. ДС «Динамо»

Субботние полуфиналы женского Кубка страны завершились предсказуемо: Казань в трех сетах переиграла краснодарское «Динамо», а Москва с огромным запасом разобралась с «Ленинградкой». В результате на финал мы получили самое вкусное блюдо из женского клубного волейбола страны.

Интересно, что год назад за титул сражались эти же две команды. Тогда со счетом 3:1 победили девушки Ришата Гилязутдинова. Но дело было в Казани. Теперь же «Финал четырех» достался Москве, и она жаждала реванша. Тем более, после неудачного прошлого сезона бело-голубым любой трофей для уверенности крайне важен.

Федоровцева рвется на Олимпиаду

Вот и начали хозяйки очень бодро. При счете 8:11 Гилязутдинов взял первый тайм-аут, при 13:18 — второй. Получалось у Наталии Гончаровой. Динамовки справлялись с атаками Казани. Сет был выиграл закономерно.

Во втором бело-голубые повели 3:0. Однако на этом приятности для «Динамо» закончились. На подачах 16-летней Федоровцевой «Динамо-Ак Барс» подтягивалось, а в защите что-то невероятное творила Анна Подкопаева. Что в футболе, что в волейболе на переднем плане обычно те, кто зажигает в нападении, кто много забивает. Но 30-летняя либеро в этом финале так вдохновенно вытаскивала мячи, что именно она была самым заметным игроком на площадке. И MVP она заслуживала абсолютно точно.

Во многом благодаря самоотверженной защите «Динамо-Ак Барс» вошло в концовку с заделом. И спокойно довело сет до победы.

Следующий получился еще более простым для Казани. У Москвы совсем расклеилось нападение. В какой-то момент хозяйки смирились, что эта партия уплывает и совсем встали. Выход 21-летней Софьи Кузнецовой выглядел жестом отчаяния. Она в принципе получает мало игровой практики, а в такой момент ждать от нее чудес было тем более сложно. В итоге молодую доигровщицу закрыли блоком, потом она подала на трибуны, а закончился сет тем, что ее подачей вышибла Брисио.

В четвертом сете «Динамо» показало зубы и даже имело неплохие шансы затащить игру на тай-брейк: после того как дважды подряд в блок стукнулась Федороцева, хозяйки повели 21:18. Но именно Арина стала одним из главных действующих лиц концовки. Сначала она зачехлила саму Гончарову, а при счете 22:22 оформила шикарный эйс. И больше до самого конца не уходила с подачи. По количеству подач юная доигровщица — абсолютный лидер этого финала. У нее их целых 26. Это говорит о том, как сильно она затрудняет жизнь соперницам этим элементом. Для сравнения, на втором месте в матче в этом компоненте бразильянка Наталья Перейра — у нее 16 подач.

Вместе с тем Арина вряд ли полностью довольна своей игрой. На приеме 50 процентов позитива — это нормально. Но 8 из 22 в атаке — не то, к чему стремится юная доигровщица. А она еще перед этим сезоном сказала, что ее цель — попадание в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. И, судя по тому, как пока развивается ситуация, это абсолютно реально.

По цифрам Казань лучше во всех компонентах

Что касается этого финала, то лучшей в атаке была мексиканка Брисио. Из 37 атак Саманта реализовала 17. У Гончаровой, например, — 19 из 54. Лидер по «чехлам» — Таисия Коновалова, у нее их шесть. А самым ценным игроком Кубка России признана связующая Евгения Старцева.

Казань превзошла Москву по всем статистическим показателям. И заслуженно выиграла этот Кубок России. В прошлом году после победы в этом турнире «Динамо-Ак Барс» не проигрывало весь сезон, включая еврокубковые игры. Посмотрим, получится ли повторить этот трюк теперь.

А вот «Динамо» явно нужна какая-то встряска. Пока московская команда не выглядит коллективом, готовым ради победы на что угодно. И без эмоций и сверхжелания рассчитывать во второй половине сезона на что-то большее, чем в первой, бело-голубым будет сложно.