Женская сборная России будет тренироваться против мужских команд

Главный тренер женской сборной России Серджио Бузато рассказал, как будут строиться тренировки команды.

— Наши принципиальные соперники играют в силовой мужской волейбол, — приводит слова тренера Twitter национальной сборной. — Поэтому я хочу немного изменить тренировочный процесс в нашей женской сборной. Одна тренировка из трех будет проходить против мужской команды. На тренировках мы попробуем атаковать против мужского блока.