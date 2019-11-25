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Новости   //    Волейбол   //    Россия

Женская сборная России будет тренироваться против мужских команд

15:13
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Главный тренер женской сборной России Серджио Бузато рассказал, как будут строиться тренировки команды.

— Наши принципиальные соперники играют в силовой мужской волейбол, — приводит слова тренера Twitter национальной сборной. — Поэтому я хочу немного изменить тренировочный процесс в нашей женской сборной. Одна тренировка из трех будет проходить против мужской команды. На тренировках мы попробуем атаковать против мужского блока.

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