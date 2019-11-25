Женская сборная России будет тренироваться против мужских команд
15:13
Главный тренер женской сборной России Серджио Бузато рассказал, как будут строиться тренировки команды.
— Наши принципиальные соперники играют в силовой мужской волейбол, — приводит слова тренера Twitter национальной сборной. — Поэтому я хочу немного изменить тренировочный процесс в нашей женской сборной. Одна тренировка из трех будет проходить против мужской команды. На тренировках мы попробуем атаковать против мужского блока.
Новый главный тренер женской сборной России Серджио Бузато отметил, что команда часть игровых тренировок будет проводить против мужской сборной ?? pic.twitter.com/ExfDIndfro— Сборная России? (@RusVolleyTeam) November 25, 2019
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