"Заречье-Одинцово" обыграло "Ленинградку"

"Заречье-Одинцово" добилось победы над "Ленинградкой" в первом полуфинальном матче за 5-8 места женской суперлиги.

Хозяйки площадки уступили в первом сете, но затем выиграли три партии подряд.

В матчах за 9-12 места "Динамо-Метар" обыграло "Минчанку", "Сахалин" уступил "Протону". Обе игры завершились в трех партиях.

Волейбол

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1/2 финала за 5-8-е места

Заречье-Одинцово (Московская область) – Ленинградка (Санкт-Петербург) – 3:1 (21:25, 25:19, 25:18, 25:16)

Матчи за 9-12-е места

1-й тур

Динамо-Метар (Челябинск) – Минчанка (Минск) – 3:0 (25:18, 25:17, 25:20)

Сахалин (Южно-Сахалинск) – Протон (Саратов) – 0:3 (19:25, 22:25, 17:25)

12 апреля.

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