Связующий Безруков вернулся в «Югру-Самотлор»

Связующий Валентин Безруков спустя 6 лет возвращается в Нижневартовск. Он подписал контракт с «Югрой-Самотлор», сообщает официальный сайт клуба.

В 2014 году Безруков вышел в суперлигу вместе с «Югрой», но так и не сыграл за черно-желтых в элите. За прошедшие годы он успел выиграть Кубок вызова и поиграть в Лиге чемпионов против итальянских грандов. В составе столичного «Динамо» и «Факела» он получил полезный опыт выступления в матчах плей-офф российского чемпионата.