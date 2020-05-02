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Связующий Безруков вернулся в «Югру-Самотлор»

13:44
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Связующий Валентин Безруков спустя 6 лет возвращается в Нижневартовск. Он подписал контракт с «Югрой-Самотлор», сообщает официальный сайт клуба.

В 2014 году Безруков вышел в суперлигу вместе с «Югрой», но так и не сыграл за черно-желтых в элите. За прошедшие годы он успел выиграть Кубок вызова и поиграть в Лиге чемпионов против итальянских грандов. В составе столичного «Динамо» и «Факела» он получил полезный опыт выступления в матчах плей-офф российского чемпионата.

Дополнительная информация:

http://www.ugra-samotlor.ru/index.php/novosti/nashi-novosti/8764-v-nizhnevartovsk-vozvrashchaetsya-valentin-bezrukov.html

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