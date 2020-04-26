Столярова покидает московское «Динамо»
11:01
Диагональная Дарья Столярова покидает «Динамо». В московском клубе она провел три сезона, сообщает Twitter бело-голубых.
Спасибо за всё, Дарья! Удачи в новой команде!— Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) (@vldinamo) April 26, 2020
Дарья Столярова покидает «Динамо», проведя в команде три сезона.
В составе «Динамо» Дарья стала двукратной Чемпионкой России, а также обладательницей Кубка и Суперкубка России (дважды)!#vldinamo #Динамо #Сезон_2020 #Спасибо_за_всё pic.twitter.com/9HRrvEz9WO
30-летняя Столярова в составе «Динамо» Дарья стала двукратной чемпионкой России. Также она была обладательницей Кубка и Суперкубка России (дважды).