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Столярова покидает московское «Динамо»

11:01
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Диагональная Дарья Столярова покидает «Динамо». В московском клубе она провел три сезона, сообщает Twitter бело-голубых.

30-летняя Столярова в составе «Динамо» Дарья стала двукратной чемпионкой России. Также она была обладательницей Кубка и Суперкубка России (дважды).

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